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台中市府與霍夫曼一人公司仍合作？ 市府：來者是客

2018-05-15 17:44聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市政府與德國霍夫曼海水採礦案有後續？國民黨議員李中、張瀞分、劉士州今天指出，此案被外界諸多質疑，市府是否持續？市長林佳龍僅回應市府歡迎大家來投資，一定會嚴審。經發局長呂曜志則說，市府日後對簽署MOU（合作備忘錄）且投資額5億以上的投資人，等確立資金匯入及成立公司後再簽署MOU。

台中市長林佳龍3月6日和德國霍夫曼諮詢公司簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄(MOU)，市府號稱是全球首例多元海水採礦投資案，總投資金額高達1100億台幣，沒想到被媒體踢爆這家德國公司是一人公司。

外界認為市府也算「被欺騙的受害者」議員認為市府理應結束與霍夫曼的合作，議員李中、張瀞分詢問林佳龍與呂曜志，質詢是否持續進行中?林佳龍未直接否認並強調，尊重對方提案的權利，業者和經濟部投審會洽談，市府只是行政協助，市府盡可能歡迎大家來投資。

張瀞分說，身為台中市的市長自己被騙了不打緊，難道還拉著讓全體市民被騙嗎？議員李榮鴻也質疑追問市長林佳龍及經發局長呂曜志，是不是要輔導這家空殼公司成立新公司？

呂曜志表示，沒什麼輔導不輔導的問題，業者要做什麼投資，要有一定的資本額，市府只是接待客人。他回應李中也表示，全案續送中央評估。

張瀞分提醒市長及官員「市府最好想好自己在這個案子上到底扮演什麼角色，不要忘記自己的身份，說話要負責任」！

台中市議員張瀞分質疑市府仍與霍夫曼一人公司合作，市府官員回應來者是客。記者陳秋雲...
台中市議員張瀞分質疑市府仍與霍夫曼一人公司合作，市府官員回應來者是客。記者陳秋雲／攝影
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林佳龍德國國民黨

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