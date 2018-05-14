親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

【即時短評】彰化市派出所轄區重新規畫 員林和鹿港呢？

2018-05-14 21:14聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化市曾經被基層視為最熱門的中華路派出所，明年將成歷史名詞。記者何烱榮／攝影
彰化市曾經被基層視為最熱門的中華路派出所，明年將成歷史名詞。記者何烱榮／攝影
分享

彰化警察分局有 14個派出（分駐所），20年前基層員警心中最熱門的派出所是有「路」的，就是中華路、中正路、民生路、民族路等派出所，而位處舊市區，即蛋黃區中華所更是熱門中最搶手，如今物換星移，明年中華所將被裁撤，併入民族路派出所。

為什麼？因為彰化市有9個派出所，5所集中在舊市區，彼此相距僅約1公里，因街道小又亂，房屋密集且老舊，多年來彰化市發展以「南向」為主流，新社區、集合式住宅大樓不斷增加，人口產生移動。彰化縣警察局配合地方治安的需求，不得不重新思考與規畫，7年前先把中正所遷移到西區的西勢街，並爭取新設大埔派出所。

有趣的是，明年六月大埔所工程完工，派出所轄區重新規畫，中華所的9個里併入，民族所新轄區11個里的總人口數，竟然不到大埔所的一半；大埔所轄區只有5個里，是全市最少，人口數和戶數卻是最多，將成彰化市第一大所。

員林、鹿港也面臨派出所轄區需重新規畫問題。員林市南區發展快，市區的員林、林厝、莒光派出所都有鞭長莫及的困擾，地方人士多年來力爭增設號饒明派出所。因3個所不像彰化市很集中，無法裁撤任何一所，加上受限編制員額，若增新派出所，也只是３個派出所的警力打散、調整為4個所，各所警力更吃緊。

鹿港鎮市區的鹿港、和興派出所都在中山路邊，相距約700公尺，和興所又離福興分駐所不遠，轄區很小。近年因彰濱工業區的工廠增加，移工多，市郊人口也成長，原本當地分屬鹿港、海埔所管轄，因廠商和民眾常分不清轄區，造成困擾，去年全部劃歸鹿港所，縣警局打算將和興所裁撤併入鹿港所，另成立彰濱派出所，因地方反對而難行。彰化市派出所重新規畫已定案，員林、鹿港的難題何時能解決？

鹿港鎮和興派出所和鹿港所相距僅約700公尺，轄區很小，警方打算裁撤併入鹿港所，但...
鹿港鎮和興派出所和鹿港所相距僅約700公尺，轄區很小，警方打算裁撤併入鹿港所，但市區鎮民和民代反對。記者何烱榮／攝影
分享
彰化市新設大埔派出所，辦公廳舍工程明年六月將完工，將成彰化市轄區人口數最多的派出...
彰化市新設大埔派出所，辦公廳舍工程明年六月將完工，將成彰化市轄區人口數最多的派出所。設計圖／記者何烱榮翻攝
分享

鹿港大埔警察

相關新聞

南投占用農地蓋電塔 台電要購地農民困擾

2018-05-14 19:38

曾是彰市最熱門的中華所將裁撤 大埔將成最大派出所

2018-05-14 19:19

影╱綠色執政兩年陸客減六成 林佳龍：台中越來越好

2018-05-14 17:25

啟智中心無力換交通車 陳綢阿嬤下訂買新車不到10分鐘

2018-05-14 14:49

賴清德擬發爺奶津貼贏林佳龍？ 社局：很多人都學台中

2018-05-14 13:30

影／民眾憂移動火場趴趴走？ 林明溱：縣府撤銷許可

2018-05-14 12:09

清代郎世寧巨幅長卷動畫 來台中花博也看得到

2018-05-14 11:14

呂曜志外食兩月輕鬆減8公斤 挑食不餓喝純水

2018-05-14 07:41

下手好重！國一生遭老師揍 屁股全黑青

2018-05-14 00:50

星期評論／先改善經濟 加稅才能獲認同

2018-05-13 23:43

溪州大庄老人共餐 盼勿汙名化

2018-05-13 23:40

吳音寧送菜風波 溪州大庄村民心疼

2018-05-13 23:35

大地餐桌、枇杷巴士 外埔農村吸客

2018-05-13 23:33

中苗農村遊App 3分鐘規畫遊程

2018-05-13 23:30

東協廣場異國風 吸引年輕人

2018-05-13 22:58

月營業額逾億 移工擠爆台中東協廣場

2018-05-13 22:57

「當過肝苦人 更愛肝」 米堤飯店老闆投入保肝活動

2018-05-13 20:55

她照顧好高齡263歲父母和婆婆 浴佛後變寬心

2018-05-13 20:49

母親節秘密計畫 樂虎來虎為虎媽馬殺雞

2018-05-13 18:56

慶祝母親節 林佳龍親手作蛋糕送妻子

2018-05-13 18:00

林佳龍DIY蛋糕送太太 網友讚暖男

2018-05-13 16:05

台中大智路通一半 卡在大智慧大樓未徵收

2018-05-13 12:32

母親節揪感心！喝咖啡按摩舒壓 還能試算所得稅

2018-05-13 12:30

影／數千信眾參與 慈濟彰化浴佛大典場面盛大

2018-05-13 11:49

台中市冰淇淋球甜筒溜滑梯 可愛吸睛

2018-05-13 10:24

研究生直擊南投神木村民 遷村後的生計困難

2018-05-13 09:30

送菜風波／挺吳音寧 彰化村民抗議北市議員

2018-05-14 00:09
看更多

熱門文章

高雄火車站旁商旅一晚390 網友大驚：這個國家怎麼了

2018-05-14 10:02

最假仙、最苦命、最心酸的北市公車幹線 你也搭過？

2018-05-14 16:15

影／「台灣龍珠」基隆嶼淨灘 意外拍到「鯊魚哥」

2018-05-14 17:09

雲林縣林內焚化爐重啟？ 李進勇：不可能用來燒垃圾

2018-05-14 14:43

呂曜志外食兩月輕鬆減8公斤 挑食不餓喝純水

2018-05-14 07:41

國民黨若未提名楊文科 陳見賢：我考慮脫黨選新竹縣長

2018-05-14 14:48

故宮南院廠商離職員工爆料：人工湖橋下基座土方掏空

2018-05-14 11:32

影／民眾憂移動火場趴趴走？ 林明溱：縣府撤銷許可

2018-05-14 12:09

「霸王車」停車不繳費 新北市5年被欠了1億2600萬

2018-05-14 18:41

啟智中心無力換交通車 陳綢阿嬤下訂買新車不到10分鐘

2018-05-14 14:49

拓寬人行道榮登最危險道路 屏市民生路將回復機車道

2018-05-14 07:23

樹林秀泰生活試營運 人潮大爆滿

2018-05-13 23:31

朱立倫今起請假 去美國參加女兒畢業典禮

2018-05-14 10:04

中壢元化地下道9月封閉 拓寬中新6線地下道替代

2018-05-14 11:40

月營業額逾億 移工擠爆台中東協廣場

2018-05-13 22:57

影╱屏東推出「職人町」 潘孟安：青年有無限可能

2018-05-14 17:37

和平島阿拉寶灣即將開放 奇岩命名票選抽好禮

2018-05-14 13:05

曾是彰市最熱門的中華所將裁撤 大埔將成最大派出所

2018-05-14 19:19

影╱綠色執政兩年陸客減六成 林佳龍：台中越來越好

2018-05-14 17:25

住宿出現全台最低價 高雄火車站門前冷落車馬稀

2018-05-14 20:16

曾文水庫 五月用水無虞

2018-05-13 23:37

新竹僅剩的螺鈿師傅陳甫強 110年底退休

2018-05-13 23:49

挺輕軌如期施工 連署突破1200人

2018-05-13 23:28

牛樟遭破肚6年 生氣盎然

2018-05-13 23:13

台北市長若再讓柯P 基隆綠議員：負面外溢傷選情

2018-05-14 12:57

雲縣府為焚化爐賣地賠款36億 還欠2.1億元未償

2018-05-14 12:32

下手好重！國一生遭老師揍 屁股全黑青

2018-05-14 00:50

張志豪質疑侯友宜都更效率 江怡臻：批評前請做好功課

2018-05-14 11:59

影／消防弟兄每年一萬保費 林右昌：與其給加給不如給保險

2018-05-14 13:47

找不到小雞？國民黨嘉義縣長提名人吳育仁母雞難當

2018-05-14 15:24

「綠色星光」美翻！全台6處賞螢火蟲祕境大公開

2018-05-14 17:12

白沙屯媽祖進香報馬仔不一樣 頭腳都是藺草編織品

2018-05-14 19:44

台北市中山區下午驚傳跳電 台電緊急搶修

2018-05-14 17:07

影／台南佳里北頭洋平埔夜祭 體驗平埔文化

2018-05-14 07:25

桃園農博閉幕 「閉館不閉園」

2018-05-13 23:44

小琉球白沙港劃紅線 下月將整頓交通秩序

2018-05-14 19:35

新建綠島鄉衛生所17日啟用 濃濃海洋風情遊客讚美呆了

2018-05-14 11:31

高雄市警局最新一波人事 92名中階警官異動

2018-05-14 19:56

賴清德擬發爺奶津貼贏林佳龍？ 社局：很多人都學台中

2018-05-14 13:30

北港果菜市場前經理救菜農 買1卡車高麗菜大放送

2018-05-14 18:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top