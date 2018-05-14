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下手好重！國一生遭老師揍 屁股全黑青

2018-05-14 00:50聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

彰化縣某國中一年級男生一個月前因不明原因遭老師體罰，將屁股打到整片黑青，該學生出身單親家庭，這名單親媽媽心疼得找中華民國兒童權益促進協會常務理事陳修將協助，陳修將把此事貼上臉書，認為該老師態度不佳，打完後還警告學生不准告訴家長，還說是家長同意打的。

彰化縣教育處表示，該名代理老師已經調離原職，也已經賠償8萬8千元給家屬，雙方和解。

陳修將的貼文指出，這件事情發生在一個月前，孩子在被打當下並沒有犯下校規或是忤逆老師，但老師卻情緒失控，將孩子的屁股打到瘀青，事後卻又到處說只打了三下，「就三下能打成這樣？」這篇貼文引起網友憤慨，隨後被分享到「爆料公社」，但後來陳修將已經將文章撤下。

彰化縣教育處表示，該名男性教師是生教組長，僅有33歲，教學認真，因是代理教師，年薪不到40萬元。事發後有持續連繫家長道歉，也希望能當面道歉，但家長目前還不願見面。家長原本的求償金額超過該名教師能負擔的範圍，因此請來地方人士協調，反而被誤會是想逃避責任，目前已經賠償8萬8千元和解。

校方表示，該名老師很關心學生的學習狀況，當天只是為了管教學生的不當行為，才情緒失控體罰過重，事後學生請假3天休養，目前已經正常到校上課。學校本月將召開考績委員會審議此案，調查後決定如何懲處。

彰化縣某國中代課老師因情緒失控，將學生打到屁股嚴重瘀青。記者凌筠婷／翻攝
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彰化縣某國中代課老師因情緒失控，將學生打到屁股嚴重瘀青。記者凌筠婷／翻攝
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彰化縣某國中代課老師因情緒失控，將學生打到屁股嚴重瘀青。記者凌筠婷／翻攝
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