「當過肝苦人 更愛肝」 米堤飯店老闆投入保肝活動

2018-05-13 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張家樂 ╱即時報導



溪頭米堤大飯店總經理李麗裕改變造型，蓄長髮留鬍子，遠看像外國人。7年前罹患肝癌的陰影，已經遠去。李麗裕以自身換肝的經驗，長期投入保肝活動，獲肝病防治基金會執行長許金川頒給感謝狀。

李麗裕說，「我換過肝，比誰都了解肝臟的重要，也比別人有說服力 ，我一定要站出來宣導愛肝」。

李麗裕原本是經營紡織業。20年前的桃芝颱風，米堤大飯店重創殘破，飯店無法經營，被銀行拍賣，李麗裕競標接手，這是李麗裕首次跨足飯店經營。專家到溪頭現場勘查，估算飯店修復，至少要3年才能恢復原貌。

那時沒有高鐵，李麗裕白天在台北的公司，下班後搭國光號班車到溪頭，隔天上午又回台北，每天工作20小時，只花9個月，就把大飯店整修完成。他很得意，自己的意志力，戰勝的專家的重建能力。

李麗裕在愛肝活動中，常舉自己的例子，透友體力把肝操壞了。要大家別過勞，愛護自己的肝臟。他說：「我常常早上進辦公室，埋首工作到天黑，才發現忘了吃飯」。

７年前健檢，李麗裕發現肝臟有腫瘤。在許金川教授和秀傳醫院總裁黃明和的協助下，黃明和派了一組醫療團隊，赴大陸天津換肝手術。

李麗裕換肝手術，預後良好，他從此投入保肝活動。許金川教授的肝病防治基金會幾次到南投縣的肝病篩檢活動，李麗裕從台北趕來，並安排基金會的工作人員住進米堤飯店，他到篩檢會場宣導愛肝行動。