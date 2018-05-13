慶祝母親節 林佳龍親手作蛋糕送妻子

2018-05-13 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



今天是母親節，台中市長林佳龍特別親手做了一個蛋糕送給太太廖婉如。他說，藉由雙手所完成的蛋糕，雖然簡簡單單，但一定會特別溫馨。

林佳龍說，他是照著商家提供的流程製做蛋糕，他也藉此感謝天下媽媽對家庭終年辛勞的付出，並說不論是一束鮮花、一個蛋糕或一個熱情的擁抱，都會讓媽媽倍感窩心。