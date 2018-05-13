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慶祝母親節 林佳龍親手作蛋糕送妻子

2018-05-13 18:00聯合報 記者黃寅╱即時報導

今天是母親節，台中市長林佳龍特別親手做了一個蛋糕送給太太廖婉如。他說，藉由雙手所完成的蛋糕，雖然簡簡單單，但一定會特別溫馨。

林佳龍說，他是照著商家提供的流程製做蛋糕，他也藉此感謝天下媽媽對家庭終年辛勞的付出，並說不論是一束鮮花、一個蛋糕或一個熱情的擁抱，都會讓媽媽倍感窩心。

林佳龍上午赴大里瑞城國小參加「2018親子藝術節校園巡迴表演活動」時做以上表示，同時頒發感謝狀給協助本次活動的學校及協會，同時也送康乃馨給媽媽們，祝福她們母親節快樂。

慶祝母親節，台中市長林佳龍特別親手做了一個蛋糕要送給太太廖婉如。圖／翻攝自林佳龍...
慶祝母親節，台中市長林佳龍特別親手做了一個蛋糕要送給太太廖婉如。圖／翻攝自林佳龍臉書
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林佳龍母親節
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