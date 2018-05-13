台中市冰淇淋球甜筒溜滑梯 可愛吸睛

2018-05-13 10:24 中央社 台中13日電



台中市政府進行兒童遊戲設施改善工程，西屯區福星公園移除塑膠兒童遊具，改建4、5年級生兒時回憶的磨石子溜滑梯及沙坑，其中，粉紅色冰淇淋球甜筒造型的溜滑梯，可愛吸睛。

台中市建設局今天發布新聞稿表示，福星公園已使用20多年，兒童遊具老舊，市府去年11月底進行改善，包括拆除部分步道、鋪面及老舊兒童遊具、現有老舊設施一併移除。

最大亮點將兒童遊戲場塑膠兒童遊具移除，改建4、5年級生兒時回憶的磨石子溜滑梯及沙坑。以粉紅色冰淇淋球甜筒造型的溜滑梯，運用餅皮錐形的斜角設計為溜滑梯道，溜滑梯斜度約22度，滑道長度約545公分。滑梯底部為柔軟沙坑，沙坑面積約250平方公尺，作為滑梯緩衝區。

建設局長黃玉霖表示，改善後的福星公園甜筒冰淇淋溜滑梯、盪鞦韆，包括鞦韆使用區域淨空範圍、安全距離量測，溜滑梯前方無相關設施物等，都依據兒童安全手冊中的兒童遊戲場安全距離及相關規範設置。

而新增的磨石子溜滑梯，拿掉塑膠彈性地墊，改為天然材質鋪面「沙坑」，讓沙坑和溜滑梯遊具連結，成為遊戲的一部分，跟周遭環境融合在一起。動線空間經過規劃後，讓孩子們可充分跑跳，更能從遊戲過程中獲得更多的體驗。