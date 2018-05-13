防治小黑蚊1年90萬元 議員憂南投觀光被牠打敗

2018-05-13 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



小黑蚊會叮咬沒有衣物遮蓋的皮膚，手、腳都可能出面密集的叮咬痕。圖／報系資料照 分享 facebook 最近氣溫升高，小黑蚊活動越頻繁，已有民眾被叮咬出現「紅豆冰」，針對小黑蚊越來越猖獗，南投縣議會副議長潘一全昨天質疑，縣府每年只編列90萬元經費噴藥防治效果不佳，萬一小黑蚊大爆發，可能像台中東山樂園或亞哥花園因小黑蚊倒閉，重創南投觀光。

南投縣埔里、草屯、中寮等鄉鎮，因為最近天氣轉熱，不少民眾都被小黑蚊叮咬，甚至桃米紙教堂、公園還提供防蚊液供遊客噴灑，以免被叮成紅豆冰。南投縣農業處也提供經費給13鄉鎮市公所，雇人噴灑藥劑防治，但民眾反映效果不大。

潘一全昨天表示，小黑蚊的問題日趨嚴重，觀光是南投重要經濟命脈，但縣府每年只提供90萬元防治小黑蚊，是否有成效，萬一小黑蚊數量大爆發，就像台中大坑知名的東山樂園和亞哥花園，原本是知名遊樂區，但因為小黑蚊太嚴重，讓遊客不敢上門，最後關門倒閉，縣府應該正視小黑蚊問題，提高防治預算增加消毒次數，小黑蚊若能減少，可能為南投帶來更多觀光人潮，經濟效益可能比增加的預算多10倍以上。

南投縣長林明溱說，小黑蚊防治的確不容易，如果可以他願意花2000萬元從空中噴藥徹底消滅小黑蚊，可惜現在仍缺乏有效的防治方式，讓人很困擾。

農業處長陳瑞慶表示，農業處每年編列90萬元經費，分配給13鄉鎮市公所執行，大多在夏季進行消毒，但中央呼籲減少環境用藥噴灑，建議民眾從居家環境改善做起，外出則透過穿長袖衣物防護，農業處將與財政、主計單位研商，增加明年度預算增加噴灑頻率，也將盡量清除小黑蚊食物來源青苔，希望有效降低小黑蚊滋生的頻率。

另外，縣內遊樂區也都會加強環境清除，現在也有些學校、農場，試驗以噴灑「鹼水」的方式，希望減少小黑蚊數量，如果有效可擴大推廣。