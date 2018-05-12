清水岩露營區將整形美肌 明年結合溫泉成社頭新亮點

2018-05-12 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣社頭清水岩有全國知名的童軍露營地，前縣長卓源在附近打造泡腳溫泉區後，縣長魏明谷接續打造「清水之森‧幸福東南角」工程今天動土；魏明谷說，完工後將招攬優質的經營團隊來經營，期待未來露營車也能駛入園區，成為彰化首座溫泉露營結合休閒運動與生態教育機能的觀光基地。

這項工程預定明年1月底前完工啟用，未來露營區將與附近的溫泉區一併以OT委外方式招商經營管理，包括露營區、行政大樓、溫泉區、賣店、餐廳、室內裸湯及戶外景觀泡湯池，提供全國露營愛好者及戶外親子客層優質休閒空間。

清水岩童軍露營中心是知名的露營地，縣府向參山國家風景區管理處爭取2億元，拆除老舊設施拆除後重新規畫。魏明谷說，朝留設大面積綠地、活化生態水域、保留原生樹木，增設親子遊憩設施，創造最大彈性使用空間，日後易於維護管理方向設計，相信能吸引來自全國各地的遊客前來彰化遊玩。

配合動土典禮，縣府也舉行清水岩健行活動，現場安排美食胖卡小吃、草地音樂會、產業市集、摸彩活動，同時行銷「彰化幸福東南角」七鄉鎮觀光旅遊特色，像田尾公路花園、埤頭單車逍遙騎、田中米倉、社頭織襪芭樂、北斗美食小吃、二水鐵道觀光、溪州公園等觀光特色。

鄉長劉錦昌說，希望社頭清水岩露營區的開發未來成為新亮點，讓社頭鄉的發展越來越好；社頭清水岩露營區是個好地方，適合登山、健行、休閒，運動後流汗可以免費泡腳，讓身心放鬆，還可以露營享受園區內設施。