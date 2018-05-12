被評最瞎景點 南投兩業者檢討改進

2018-05-12 20:28 中央社 台北12日電



yamNews網站日前針對「全台最瞎景點」進行調查，結果南投溪頭妖怪村、桃太郎村名列最瞎景點前兩名。業者則回應可能是宣傳與實際感受不同，會虛心檢討。

妖怪村總經理特助蘇猷雅表示，對於票選結果及網友意見虛心接受，雖然妖怪村園區不收門票、免費參觀，但仍投入許多經費規劃活動，很受親子客層歡迎，尤其「密室逃脫」主題房間假日更經常客滿；另外，園區商店街也努力結合地方特色產業，研發抹茶巧克力、咬人貓酥餅、高山茶綜合餅等商品，使旅遊感受更豐富。

桃太郎村業者表示，園區其實有許多珍貴、很棒的布景及硬體內容，但缺乏導覽解說，將加強人員訓練及整體規劃等各項建設，不要讓遊客進來後感覺只是「走馬看花」；而對於調查排名，可能是宣傳與實際感受不同，才會產生如此結果。

國內旅遊景氣低迷，yamNews日前針對「全台最瞎景點」進行調查，選出全台10個最瞎景點，結果南投溪頭妖怪村、桃太郎村被選為全台最瞎景點前兩名。

根據新聞稿指出，民眾認為這兩個景點只是放了布景，營造「假裝在日本的感覺」，缺乏台灣在地特色，也沒有呈現故事。依yamNews分析，這次榜單中不少景點都是「拍照打卡的一次性景點」，短線操作一時間吸引得了人潮，但非長遠之計。