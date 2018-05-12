一埸車禍讓她成單親媽 女兒癱瘓 3子女都靠她

2018-05-12 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣長魏明谷今天表揚38名模範母親，單親媽媽董玉英20多年前丈夫因車禍意外往生，小女兒也成為癱瘓的脊髓損傷者，她獨自一人帶大三個孩子，董玉英面對小女兒漫漫醫療之路，並未被擊敗，她說「如果有勇氣死，為何沒勇氣為生活拚拚看呢?」

彰化縣政府今天在花壇全國麗園大飯店舉辦慶祝母親節表揚活動，接受縣長表揚的模範母親為陳林晚、呂王敏、曾陳吻、鐘吳綉絹、温張嬉、郭秀霞、謝楊伴、雲洪葱、柯吉鳳、侯黃雪清、梁王玉蘭、黃吳嬋娃、洪蔡屘、江詹秀敏、劉施腰、錢金治、陳張月雲、黃曹里、莊準、張陳甘、游林玉、曾美雲、楊麗華、盧陳隨、吳慧湘、陳雪、許阿織、陳秀顏、蔡桂花、陳謝研、謝金珠、黃謝桂美、陳玉真、董玉英、姚淑敏、楊素卿、周張志英、林芳春等38人。

20多年前的一場車禍奪去董玉英丈夫的生命，她和最小的女兒也受重傷，睜開眼睛面對丈夫已不在身邊，最大的女兒才10歲，受重傷的小女兒才2歲，她說，那時腦海裡只有「我的孩子要有飯吃」，從此才30多歲的她帶著3個孩子成了辛苦的單親媽。

2歲女兒因受傷嚴重有3年時間，董玉英經常得往返於醫院，女兒那時連肺臟都移位且癱瘓，當時醫生甚至告訴她，女兒可能活不過3年，她一邊工作，一邊帶大3兒女，現在小女兒都已25歲了，甚至成為口啣畫家。

董玉英說，女兒雖然長大了，但健康狀況是她一輩子的耽心，她常告訴小女兒「媽媽做得到的一定都給你，但以後媽媽不在了，也許你就得去安養院了」，她認為三個孩子都是她自己的責任，不希望行動不便的小女兒未來成為兄姐的負擔。

「女人嘛，不都是這樣」董玉英不會放大自己的辛苦，知足的說其實「日子傻傻的過也就走過來了」。