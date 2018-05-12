典藏展覽推廣 南投竹藝博物館走過30載

2018-05-12 20:27 中央社 南投縣12日電



南投縣竹藝博物館具竹藝典藏、研究、展覽、推廣教育等功能，是一座呈現南投竹文化的精緻博物館，今天歡慶成立30週年，現場有竹製童玩體驗，吸引數百名愛好竹藝民眾參與。

響應5月18日國際博物館日，南投縣政府文化局舉辦竹藝博物館30週年館慶，現場安排竹樂團演奏、竹製童玩體驗、竹美食品嚐、明信片製作、人像素描、創意市集等活動，吸引數百名民眾參與，南投縣副縣長陳正昇出席，並與來賓持竹刀切蛋糕慶祝。

陳正昇表示，南投縣是國內重要竹產業基地，竹藝博物館民國77年營運至今，透過歷年竹藝家用心付出，使南投竹藝行銷世界，創造豐富藝術風采，並透過30年薪火傳承，培育許多人才，期盼未來在各界支持下，使竹工藝再現風華，展開下一個30年輝煌里程碑。

根據文化局資料，南投縣擁有豐富竹林資源，更有許多優秀竹藝家，民國77年成立竹藝博物館，為全國第一座啟用的地方文物特色館，是南投人愛竹的具體展現，也是外縣市民眾來參觀的藝術之窗，多年來具竹藝典藏、研究、展覽、推廣教育等博物館基本功能。

文化局表示，竹藝博物館不斷更新展示空間與設備，持續舉辦竹藝相關出版、研習、展覽、產品開發競賽，在經費與人力條件限制下，仍充分發揮意義與價值，是一座小而精緻的主題特色館，配合30週年館慶，目前舉辦「一代竹編大師」吳聖宗竹編回顧展。