南投藝術家捐作品義賣 助良性循環發展

2018-05-12 20:26 中央社 南投縣12日電



南投縣文化基金會今天起在文化局舉辦義賣，縣內藝術家捐出水彩、水墨、油畫、書法、膠彩等百餘件作品，義賣所得將投入提升南投縣藝術文化發展，形成良性循環。

為籌募資金協助縣內藝文界持續發展，南投縣文化基金會今天起到23日在南投縣政府文化局玉山展覽室及九九展覽室，辦理義賣展覽，139名藝術家共捐出152件作品，有水彩、水墨、油畫、書法、膠彩、壓克力、攝影、陶竹木工藝，價格從新台幣數千元到30萬元。

南投縣副縣長陳正昇出席開幕茶會說，基金會民國76年由時任縣長的前副總統吳敦義成立，至今滿30年，當初由中央及縣政府籌措1億元基金，運用孳息幫助藝文發展，早期存款利率高，每年約有500、600萬元孳息，足夠支應會務，多年來對藝文發展有極大幫助。

陳正昇說，但近年金融環境改變，利率走低，每年孳息只剩百萬元，嚴重影響發展，經基金會董監事決議及藝術家熱烈響應，辦理成立以來第二次義賣，期盼企業團體踴躍認購，使藝術文化推展工作更順利。

基金會執行長、文化局長林榮森說，尚未開展就被認購逾百萬元，今天現場認購情形也非常踴躍，許多公司展現企業社會責任；另外，文化局推動南投文化之友認證標章，贊助累計達20萬元以上，經提報審查後頒發標章，表彰對南投藝文產業貢獻。