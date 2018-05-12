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小小正義使者GO暑期體驗營 去年秒殺今年要更快！

2018-05-12 16:06聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「如果有陌生人拿糖果給妳吃，妳會不會拿？」小朋友異口同聲回答「不會！」，「如果別的小朋友拿了，妳會不會拿？」小朋友的答案不一樣了，有人說會，有人不會，也有人猶豫…女警說，只要是父母不在旁邊，任何人拿糖果給你，「都不能拿，因為很危險，它可能是毒糖果！」

今天上午9時，彰化縣警察局邀請彰化家扶的40名小朋友到縣警局，搶先體驗「小小正義使者GO」暑期體驗營，也為體驗營活動當宣傳天使。警方安排霹靂小組表演從四樓垂降的神技當歡迎禮，讓小朋友和家長看得目不轉睛。

今年的「小小正義使者GO」暑期體驗營將登場！婦幼隊隊長李文智說，6月30日、7月1日、7月7日、7月8日等四天的上、下午各舉辦一場，共有8梯次、240個名額，只要設籍彰化縣的家長及學童利用時間上網按讚及分享，即可取得報名資格，5月22日會在縣警察局官網及粉絲網頁公布參加辦法。

李文智說，今年局長林順家特別指示加強反毒和犯罪宣導，警方準備各種不同的毒糖果樣品、指紋卡，讓女警用宣導短片、有獎徵答等方式，教導小朋友認識毒品，以及犯法後就要留下指紋和被上手銬。

彰化警方最近每年舉辦「小小正義使者GO」暑期體驗，受到家長肯定，去年報名是秒殺，人數超過3千名，最後採抽籤方式決定。今年今年的體驗營，除有去年大受歡迎的關卡「帥！馬路英雄」、「COOL！霹靂戰警」外，更由刑大、鑑識科設計「指紋魔法」、「糖果巫」、「攝計你的人身」等3項全新的關卡，參加的每名小朋友參加闖關後頒發證書留念並致贈紀念品。報名人數應會再創新高。

副縣長林明裕也來體驗，他「授槍」給身穿霹靂小組、警察制服的家扶小警察，和家扶兒一起體驗馬路小英雄闖關活動，並合影留念。林明裕說，縣警局這項活動的用心與愛心，值得肯定，實現「樂活宜居，幸福彰化」的施政目標，也對全力贊助「小小正義使者~GO」體驗營的義勇警察大隊劉明雄大隊長、團長吳聰奇及保護少年協進會徐千惠理事長及所有幹部表達感謝。

今年的「小小正義使者GO」暑期體驗營將登場，警方今天邀請彰化家扶的小朋友先體驗，...
今年的「小小正義使者GO」暑期體驗營將登場，警方今天邀請彰化家扶的小朋友先體驗，安排霹靂小組從四樓垂降的歡迎禮。記者何烱榮／攝影
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今年的「小小正義使者GO」暑期體驗營將登場，警方今天邀請彰化家扶的小朋友扮演霹靂...
今年的「小小正義使者GO」暑期體驗營將登場，警方今天邀請彰化家扶的小朋友扮演霹靂小組體驗攻尖、圍捕壞人。記者何烱榮／攝影
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今年的「小小正義使者GO」暑期體驗營將登場，警方今天邀請彰化家扶的小朋友扮演霹靂...
今年的「小小正義使者GO」暑期體驗營將登場，警方今天邀請彰化家扶的小朋友扮演霹靂小組體驗攻尖、制服壞人。記者何烱榮／攝影
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今年的「小小正義使者GO」暑期體驗營將登場，警方今天邀請彰化家扶的小朋友先體驗，...
今年的「小小正義使者GO」暑期體驗營將登場，警方今天邀請彰化家扶的小朋友先體驗，準備不同的毒糖果讓小朋友和家長認識與宣導反毒。記者何烱榮／攝影
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今年的「小小正義使者GO」暑期體驗營將登場，警方今天邀請彰化家扶的小朋友先體驗，...
今年的「小小正義使者GO」暑期體驗營將登場，警方今天邀請彰化家扶的小朋友先體驗，準備不同的毒糖果樣品讓小朋友認識與宣導反毒。記者何烱榮／攝影
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今年的「小小正義使者GO」暑期體驗營將登場，警方今天邀請彰化家扶的「小警察」搶先...
今年的「小小正義使者GO」暑期體驗營將登場，警方今天邀請彰化家扶的「小警察」搶先體驗和代言。記者何烱榮／攝影
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警察制服
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