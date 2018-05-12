中部工商企業憂五缺 施俊吉：會排除障礙

2018-05-12 20:24 中央社 台中12日電



面對中部工商企業界今天在工商協進會午餐會中憂慮五缺問題，行政院副院長施俊吉表示，行政院團隊會誠實面對挑戰，務實擬訂策略，排除障礙，解除問題，打造更好的投資環境。

中華民國工商協進會中午在台中福華大飯店召開「中部工商午餐會」，由施俊吉、工商協進會監事會召集人高志尚共同主持，邀請國家發展委員會主任委員陳美伶、經濟部長沈榮津及台中市副市長張光瑤等中央部會及地方首長出席，聽取中部企業界的心聲及工商界關心的議題。

高志尚指出，近10年來，台灣隨著行政區域調整（六都改制）及產業發展的變遷，區域經濟型態與資源分配出現轉移，中、南部地區製造業的成長幅度持續增加，尤其中部地區的成長趨勢最為明顯。

高志尚表示，今天會議的提案，涵蓋近期工商界關心的事項，包括中美貿易衝突對台灣產業發展的影響、對用電大戶採取懲罰性節電政策的影響、以租稅政策鼓勵企業與國人匯回海外資金、「能源轉型白皮書」應擴大徵詢工商界意見等。

由於不少與會企業界關心「五缺」（缺水、缺電、缺土地、缺工、缺人才）問題，施俊吉表示，這些障礙政府都會一一解決，希望與大家多方面的溝通，聽取多方意見，看看如何克服目前的難關，總統蔡英文很在意五缺問題及產業升級轉型，希望能利用現有優勢，繼續往前邁進。

施俊吉指出，面對瞬息萬變的情勢，與日俱增的全球競爭環境，行政院團隊將秉持做實事的精神，誠實面對挑戰，務實擬定策略，解決問題，全力以赴，請大家持續支持政府，攜手合作，共同建造國家，發展經濟，政府一定會踏實解決問題，排除障礙，打造更好的投資環境，大家同心協力，造福國人，壯大台灣。