張花冠突破外交困境 赴土耳其探望敘利亞難民送禮物

2018-05-11 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣長張花冠9日帶主管出國，遠赴以色列參觀農業設施，今天轉往土耳其，下午參觀位在大伊斯坦堡都會區下的蘇丹加濟市（Sultangazi），探望當地敘利亞難民，同時參觀台灣人資助的免費醫療診所與難民小學，購買700支不鏽鋼保溫瓶送給「滿納海中小學」內的敘利亞小朋友，為台灣做外交。

張縣長說，雖然學校有飲水機，但多數敘利亞小朋友家庭無力購買水杯，許多小朋友喝水都得用雙手接水，十分不便，且有衛生問題，她買保溫水瓶，讓小朋友滿足最基本的飲水需求。

滿納海小朋友迎接張縣長特別準備表演節目，張縣長開心地下場跟小朋友載歌載舞，張縣長從台灣帶許多小禮物書包、外套與玩具等，發送小朋友們。

張花冠說，近年因敘利亞內戰，難民成為國際關心重要課題，光土耳其就湧入超過350萬名敘利亞難民，難民主要分佈伊斯坦堡、安卡拉等大城，導致嚴重政治與社會經濟爭議，敘利亞難民就學、就業及就醫問題，需外界協助。

土耳其是橫跨歐亞的大國，人口約8000萬，土地面積是台灣23倍，土耳其在農業出口、紡織、鋼鐵、汽車組裝與造船業部分，都有十分堅強實力。此外，近來土耳其在歐亞政治擁有越來越重要影響力。過去台灣與土耳其的交流不密切，但土耳其其實是非常值得交往與投資國際夥伴，且政治大學設有土耳其語和阿拉伯語系，絕對有能力培養與土耳其進行各方面交流的專業人才。