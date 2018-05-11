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張花冠突破外交困境 赴土耳其探望敘利亞難民送禮物

2018-05-11 15:50聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣長張花冠9日帶主管出國，遠赴以色列參觀農業設施，今天轉往土耳其，下午參觀位在大伊斯坦堡都會區下的蘇丹加濟市（Sultangazi），探望當地敘利亞難民，同時參觀台灣人資助的免費醫療診所與難民小學，購買700支不鏽鋼保溫瓶送給「滿納海中小學」內的敘利亞小朋友，為台灣做外交。

張縣長說，雖然學校有飲水機，但多數敘利亞小朋友家庭無力購買水杯，許多小朋友喝水都得用雙手接水，十分不便，且有衛生問題，她買保溫水瓶，讓小朋友滿足最基本的飲水需求。

滿納海小朋友迎接張縣長特別準備表演節目，張縣長開心地下場跟小朋友載歌載舞，張縣長從台灣帶許多小禮物書包、外套與玩具等，發送小朋友們。

張花冠說，近年因敘利亞內戰，難民成為國際關心重要課題，光土耳其就湧入超過350萬名敘利亞難民，難民主要分佈伊斯坦堡、安卡拉等大城，導致嚴重政治與社會經濟爭議，敘利亞難民就學、就業及就醫問題，需外界協助。

土耳其是橫跨歐亞的大國，人口約8000萬，土地面積是台灣23倍，土耳其在農業出口、紡織、鋼鐵、汽車組裝與造船業部分，都有十分堅強實力。此外，近來土耳其在歐亞政治擁有越來越重要影響力。過去台灣與土耳其的交流不密切，但土耳其其實是非常值得交往與投資國際夥伴，且政治大學設有土耳其語和阿拉伯語系，絕對有能力培養與土耳其進行各方面交流的專業人才。

張花冠不僅關懷敘利亞難民、展現人道主義精神，更透過協助土耳其處理敘利亞難民的模式，獲得土耳其相關單位的認同與讚揚。張花冠預定15日返國。

嘉義縣長張花冠帶主管參觀土耳其大伊斯坦堡都會區下的蘇丹加濟市，探望當地敘利亞難民...
嘉義縣長張花冠帶主管參觀土耳其大伊斯坦堡都會區下的蘇丹加濟市，探望當地敘利亞難民。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣長張花冠(左2)帶主管參觀土耳其大伊斯坦堡都會區下的蘇丹加濟市，探望當地敘...
嘉義縣長張花冠(左2)帶主管參觀土耳其大伊斯坦堡都會區下的蘇丹加濟市，探望當地敘利亞難民。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣長張花冠(右)帶主管參觀土耳其大伊斯坦堡都會區下的蘇丹加濟市，探望當地敘利...
嘉義縣長張花冠(右)帶主管參觀土耳其大伊斯坦堡都會區下的蘇丹加濟市，探望當地敘利亞難民，購買700支不鏽鋼保溫瓶送給「滿納海中小學」內的敘利亞小朋友。圖／嘉義縣政府提供
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土耳其難民敘利亞
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