美紐約布魯克林區長拜會 林佳龍邀參加花博

2018-05-10 20:08 中央社 台中10日電



台中市長林佳龍（右）今年初赴以色列參訪自駕車公司Mobileye。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook 美國紐約市布魯克林區長亞當斯今天拜會台中市政府，市長林佳龍代表歡迎時除邀請參加台中世界花博，並表示，紐約在治安、交通及各種創業發展上，有許多經驗值得台中參考。

美國紐約市布魯克林區長亞當斯（Eric Adams）等人下午拜會台中市政府，林佳龍與副市長林依瑩代表歡迎，並邀請參與今年11月3日開幕的台中世界花博。

林佳龍指出，台中市不僅是宜居城市，更是盛會城市，台中花博將於11月展開，這項活動是與世界博覽會同等的「World Exposition」等級，是國際園藝家協會（AIPH）對於台中市在保護野生動物石虎棲息地的肯定，也展現市府重視生態保育的態度。

林佳龍表示，明年4月花博盛會結束後，緊接著東亞青年運動會接力登場，這是台中市第一個主辦的國際綜合性運動賽事，也是台灣首次主辦奧運體系國際賽事。

亞當斯表示，對台中市舉辦的活動深感興趣，台中市與紐約市布魯克林區關係友好，將宣傳廣邀更多美國人到台中參與世界花博。

亞當斯也簽署「台中宣言」，共同倡議綠色生產、自然生態及人文生活理念。林佳龍表示，台中是新興城市，紐約在治安、交通及各種創業發展上，有許多經驗值得台中參考，也盼透過交流增進雙方關係。