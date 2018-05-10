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年輕人不用繳稅 大馬為何還要變天？

499吃到飽之亂 電信高層：反映經濟現狀

妻顧植物人夫養獨子 第一次吃蛋糕感動落淚

2018-05-10 17:12中央社 南投縣10日電

阿蘭在南投縣偏僻山區照顧植物人丈夫，並養育身障獨子，創世基金會今天前往協助阿蘭丈夫沐浴，並準備蛋糕為阿蘭慶祝母親節，當她吃下這輩子第一口蛋糕，感動的落淚直說好吃。

連電子地圖都找不到、位在國姓鄉山區的鐵皮矮平房，從印尼嫁到台灣20多年的阿蘭（化名）在此照顧植物人丈夫阿賜（化名）4年多時間，當年一場交通事故使阿蘭丈夫從此臥床，家庭經濟及照顧重擔落在阿蘭肩膀，還要養育輕度智能不足的獨子。

阿蘭一家住在偏僻山區，每當阿賜需更換鼻胃管及導尿管或到醫院看診，都仰賴包車接送，對於只靠養豬、養雞維生的阿蘭一家人來說，是龐大負擔，多重壓力下，阿蘭從未好好慶祝母親節和生日。

創世基金會草屯分院到宅服務團隊今天前往阿蘭住家，協助阿賜原床泡澡，並準備一個蛋糕，提早為阿蘭慶祝母親節，當她由兒子餵著吃下第一口蛋糕時，感動地眼眶泛紅落淚，服務人員才知道，原來這是阿蘭生平第一次吃到蛋糕，讓創世人員很驚訝。

人員詢問阿蘭「平時生日沒買蛋糕嗎？」她笑笑說，丈夫阿賜非常節儉，生日就煮幾顆蛋慶祝而已。眾人開心品嚐蛋糕，阿蘭開心笑說，蛋糕真的好好吃。

創世草屯院長曾香潓說，民國97年推展植物人到宅服務，目前服務南投縣75個家庭，與阿蘭類似遭遇，卻不知如何求助而苦撐的家庭其實還很多，創世匯集社會愛心，進行植物人安養與到宅雙軌服務，期盼創世團隊有機會為每個植物人家庭減輕負擔，並希望民眾捐發票幫助植物人。

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