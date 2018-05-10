迎花博慢遊中苗 農村尋秘境體驗智慧農遊

2018-05-10 15:47 中央社 台中10日電



台中花博將於11月3日開幕，水土保持局台中分局推出「中苗i慢遊」平台、行動導覽語音服務站點，民眾只要旅行前3分鐘就可透過網站快速找出旅遊景點及專屬旅遊規劃書。

迎接台中花博，民眾觀賞花博之外，還可以規劃周邊景點旅遊，其中農村已成為慢活旅遊的新選擇，台中市與苗栗縣農村擁有多元特色產業與文化，水土保持局台中分局運用智慧導覽工具，協助民眾從事農村社區深度旅遊。

為解決農村社區導覽人力問題，水保局台中分局提供「中苗i慢遊」平台、行動導覽語音服務站點等技術，讓民眾在旅行前3分鐘，就可透過網站從中快速找出旅遊景點，並產出專屬自己的旅遊規劃書。

水土保持局台中分局長簡俊發今天指出，已在台中、苗栗農村中，共設置105處服務導覽點，即使旅行中，民眾也只要5分鐘，在服務站鄰近打開「農村好讚」APP，就會自動推播農村導覽訊息到民眾手機，提供國內外自由行旅客最佳自助旅行導覽服務。

簡俊發表示，台中分局還規劃10條精選1日遊行程，包括台中新社中和社區、東勢慶福社區、苗栗苑裡苑坑及山腳社區等，可以賞花、採果、吃割稻飯、演古裝劇等，還有各種DIY課程。

搭配台中花博，簡俊發指出，特別在台中花博3大園區后里、豐原、外埔等周邊推薦農村社區旅遊景點，例如后里泰安社區、外埔永豐社區及六分社區、豐原公老坪等，遊賞花博後還可到農村體驗。

為推廣農村體驗旅遊，水保局台中分局將於12日在台中市外埔區六分社區農藝傳坊舉辦「傳古藝、創新產、夯旅遊」空間試營運活動，邀請中苗地區銅鏡、義和、山腳、泰安等社區經營團隊，共同展現產業育成、自主發展與活化再生能力，歡迎大家前來悠遊六分。