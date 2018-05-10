擔心高美攤販影響校園 居民維護高西分班

2018-05-10 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



高美濕地美堤街沿線攤販臨時安置地點，竟設清水幼稚園高西分班旁空地，破壞應有的秩序與美觀，導致家長的群起反彈，因此紛紛向民代陳情，台中市府最後從善如流，同意協調臨時攤販區改為平日不營業，只有周末營業並配合清潔隊維護環境整潔。

清水幼稚園長翁義佳表示，清水幼稚園高西分班考量到暫設攤販的油煙味，會影響校園周遭空氣及健康，加上15個攤眅的叫賣聲，勢必會干擾上課的情緒，而攤販用水及排水會污染到校園的環境衛生，而園所門口人潮會增加，進而造成家長接送幼兒的交通安全，因而反對市府的臨時安置。

市府經發局率同教育局幼教科承辦人，日前來到高西分班，並會同張副議長辦公室秘書共同研商下，幼稚園得到清水分局承諾高美派出所協助交管，維護幼童正常作息、保障幼童上下課接送安全下，達成不損害攤販生計，同時不妨礙高西分班幼童在良好環境中健康學習成長。

副議長張清照説，先前經發局決定的地點沒水沒電，又緊靠著幼兒園的牆壁，攤販帶著發電機來做生意，有的烤香腸，有的烤魷魚，又沒有水可清潔環境，不但攤販不方便，更影響幼兒上課和健康，也影響生態環境境，家長的憂慮不是沒有道理。