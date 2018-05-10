親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

前立委提高屏合併行文給賴清德副本蔡英文 網：暗示什麼？

我不是來復仇！馬哈迪逆襲 馬來西亞終結60年一黨執政

擔心高美攤販影響校園 居民維護高西分班

2018-05-10 12:39聯合報 記者黑中亮╱即時報導

高美濕地美堤街沿線攤販臨時安置地點，竟設清水幼稚園高西分班旁空地，破壞應有的秩序與美觀，導致家長的群起反彈，因此紛紛向民代陳情，台中市府最後從善如流，同意協調臨時攤販區改為平日不營業，只有周末營業並配合清潔隊維護環境整潔。

清水幼稚園長翁義佳表示，清水幼稚園高西分班考量到暫設攤販的油煙味，會影響校園周遭空氣及健康，加上15個攤眅的叫賣聲，勢必會干擾上課的情緒，而攤販用水及排水會污染到校園的環境衛生，而園所門口人潮會增加，進而造成家長接送幼兒的交通安全，因而反對市府的臨時安置。

市府經發局率同教育局幼教科承辦人，日前來到高西分班，並會同張副議長辦公室秘書共同研商下，幼稚園得到清水分局承諾高美派出所協助交管，維護幼童正常作息、保障幼童上下課接送安全下，達成不損害攤販生計，同時不妨礙高西分班幼童在良好環境中健康學習成長。

副議長張清照説，先前經發局決定的地點沒水沒電，又緊靠著幼兒園的牆壁，攤販帶著發電機來做生意，有的烤香腸，有的烤魷魚，又沒有水可清潔環境，不但攤販不方便，更影響幼兒上課和健康，也影響生態環境境，家長的憂慮不是沒有道理。

張清照並指出，因土地使用規定，市府態度一度堅持讓攤販在該地臨時安置，經強烈要求下，才同意協調攤販周一至周五不營業，周末及假日才開放做生意，並另持續尋找固定場地安置攤販中。

清水幼稚園長翁義佳力爭，向經發局及幼教科人員說明校園周遭現況。圖／翁義佳提供
清水幼稚園長翁義佳力爭，向經發局及幼教科人員說明校園周遭現況。圖／翁義佳提供
分享
清水幼稚園長翁義佳力爭，向經發局及幼教科人員說明校園周遭現況。圖／翁義佳提供
清水幼稚園長翁義佳力爭，向經發局及幼教科人員說明校園周遭現況。圖／翁義佳提供
分享
清水幼稚園高西分班周遭成為攤販臨時安置地點，對環境清潔造成影響。記者黑中亮／攝影
清水幼稚園高西分班周遭成為攤販臨時安置地點，對環境清潔造成影響。記者黑中亮／攝影
分享
清水幼稚園高西分班周遭成為攤販臨時安置地點，對學童安全造成影響。圖／翁義佳提供
清水幼稚園高西分班周遭成為攤販臨時安置地點，對學童安全造成影響。圖／翁義佳提供
分享
去年重新整建的清水幼稚園高西分班，是高美溼地旁的優質景點。記者黑中亮／攝影
去年重新整建的清水幼稚園高西分班，是高美溼地旁的優質景點。記者黑中亮／攝影
分享

高美濕地幼兒園幼教
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

金牌設計師的創意 一幅畫解決室內吵雜

2018-05-10 08:06

彰化這小學47歲的大象溜滑梯 靠這方法重獲新生

2018-05-10 08:07

豐客6506公車行走高山路線 梨山幸福巴士見學下山

2018-05-10 12:06

影／超萌！領角鴞樹洞育鶵影片曝光 模樣可愛

2018-05-10 09:49

張民政種國蘭40餘年 盼打造台灣為國蘭孕育基地

2018-05-10 08:06

彰化要有百貨公司了！第二停車場將改建

2018-05-10 00:34

MIT自駕車 花博上路

2018-05-10 00:27

撲殺荔枝椿象 彰化撥款教噴藥

2018-05-09 23:52

影╱八卦山脈被荔枝椿象大軍攻陷 藍綠拚場關心果農

2018-05-09 21:21

慘！合歡山公路美景「綠翡翠」 竟如超大砂石場

2018-05-09 19:37

影╱議員會勘台中花博黃土滾滾 市府官員拍胸如期完工

2018-05-09 16:56

「綠空廊道」動工了！林佳龍：打造台中自行車之都

2018-05-09 16:28

高美攤販拆後惹議 地方反彈暫搬幼稚園旁

2018-05-09 15:36

別說你看不到了！台中警自製2公尺酒測站牌示

2018-05-09 15:02

彰化人不再遺憾！彰化市開發綜合商場將引進大型百貨

2018-05-09 11:31

天敵計失效 彰縣宣布對荔枝椿象大開戒殺

2018-05-09 09:42

賀媽祖誕辰 彰投前後任縣長到場

2018-05-09 00:10

台中捷運藍線未延伸 太平人抗議

2018-05-08 23:21
看更多

熱門文章

慘！合歡山公路美景「綠翡翠」 竟如超大砂石場

2018-05-09 19:37

【重磅快評】陳金德充公救國團 連顧立雄也自歎弗如

2018-05-09 16:41

「綠空廊道」動工了！林佳龍：打造台中自行車之都

2018-05-09 16:28

不再視蘇花為畏途 即起可「扛」單車走蘇花改

2018-05-09 12:56

Rail Bike8歲以下不能搭 苗議員憂影響客源

2018-05-09 18:27

花蓮震災感恩餐會席開300桌 議員批拿善款買單

2018-05-09 16:02

「6尺巷 」苗栗版 慈濟讓出7千萬元土地供拓寬道路

2018-05-10 08:06

【即時短評】平腹小蜂難擋 荔枝椿象攻占全台

2018-05-09 23:38

看到這張蜘蛛人照片 網友：國稅局會找上門

2018-05-09 12:56

東港大鮪魚扭蛋機吸睛 結合在地店家通通有獎

2018-05-09 17:55

台東縣長黃健庭報告近3小時 議長：快平了習近平紀錄

2018-05-09 15:58

影╱水上鄉農田溝渠被倒黑油 農民怒：無法無天

2018-05-09 12:56

穿新北消防衣惹質疑 花蓮縣消防局說明

2018-05-09 17:41

宜蘭大拜拜訂桌秒殺後 市長、市代會主席「手機都壞了」

2018-05-09 17:26

影╱八卦山脈被荔枝椿象大軍攻陷 藍綠拚場關心果農

2018-05-09 21:21

形容抗議民眾暴民、議員像古惑仔 基文化局長挨批

2018-05-09 14:00

桃園捷運棕線評估改部分地下 要多花78億元

2018-05-09 18:26

這也算里民服務？里長被爆用噴槍自改標線

2018-05-09 20:13

別說你看不到了！台中警自製2公尺酒測站牌示

2018-05-09 15:02

高美攤販拆後惹議 地方反彈暫搬幼稚園旁

2018-05-09 15:36

萬丹社皮大排架綠能爭議 協調會沒共識不歡而散

2018-05-09 17:11

產量增多一倍 那瑪夏果農祈求水蜜桃別滯銷

2018-05-09 17:55

屏東新文青風景 獨立書店一家家開回來

2018-05-09 19:40

彰化要有百貨公司了！第二停車場將改建

2018-05-10 00:34

誰說獨立書店難生存 這對夫妻在屏南破疑慮

2018-05-09 18:47

「微垃圾」衝擊墾丁生態 海灘、魚肚充斥微塑膠

2018-05-09 17:58

大肚山紅土變釉料 陶藝家陳金旺「釉惑」到對岸

2018-05-09 15:31

紅火蟻入侵動物園？無害椿象爆發！

2018-05-10 00:23

藍營不滿房屋稅連3年漲 「火燒」台南議事廳

2018-05-09 13:04

彰化這小學47歲的大象溜滑梯 靠這方法重獲新生

2018-05-10 08:07

嘉義觀音瀑布因天災封閉18年 可望明年底前重新開放

2018-05-09 19:21

強化公海漁業巡護 巡護八號今圓滿返回高雄港

2018-05-09 17:31

影╱議員會勘台中花博黃土滾滾 市府官員拍胸如期完工

2018-05-09 16:56

嘉義梅山金針花海 山谷爭艷

2018-05-09 14:12

基隆「假山坡地」解編181公頃 開發成本減少72億

2018-05-10 12:07

機捷票價不親民影響運量 議員盼調降

2018-05-09 23:43

屏東小綠人「紅燈」懷孕 「綠燈」變一家三口牽娃

2018-05-09 14:17

綠博大放送！母親節喊「我是媽媽」免費入園 男性適用

2018-05-09 16:30

「熊讚綠雕」現身南韓園藝展 拓展城市外交

2018-05-09 19:00

玩瘋了！淡水添舢舨船共融遊具 家長：不用跑台北了

2018-05-10 12:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top