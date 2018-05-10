金牌設計師的創意 一幅畫解決室內吵雜

2018-05-10 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



投入設計產業20年、獲逾百座國際設計大獎的奇想創造事業董事長謝榮雅，昨天下午獲中市建築經營協會邀請，以「當建材遇到科技」演講。他說，很多設計師具備天生想像力、隨時隨地在生活中發現需求，並且很快找到解決方案的人格特質，例如他最近為解決飯店內吵雜、回音問題開發吸音板，薄薄1mm板材化身為一幅畫作，就可取代傳統的海棉牆，另外時鐘屏則是整合家電，「全部變薄全掛在牆上」。

52歲的謝榮雅學的是資料處理，畢業後進電腦公司上班，栽進設計領域，生涯累計已超過百座國際設計大獎，囊括德國紅點Reddot、IF、美國IDEA 、日本G-mark，以及德國國家設計獎，其中包含9座最高榮譽金獎，在國際設計界具舉足輕重的地位，他創辦的奇想創造事業公司進入iF全球百大最佳設計團隊。

謝榮雅說，鴻海在4年前投資，成立富奇想，結合智慧居家系統，整合音響、空氣清淨機等家電，推出「時鐘屏」，也就是所有家電可以透過「時鐘屏」整合，未來再開發將音響、空氣清淨機變薄掛在牆上。