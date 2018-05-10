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陸滲透美國學界？ 美演講者個人經歷不得列台灣

金牌設計師的創意 一幅畫解決室內吵雜

2018-05-10 08:06聯合報 記者趙容萱╱即時報導

投入設計產業20年、獲逾百座國際設計大獎的奇想創造事業董事長謝榮雅，昨天下午獲中市建築經營協會邀請，以「當建材遇到科技」演講。他說，很多設計師具備天生想像力、隨時隨地在生活中發現需求，並且很快找到解決方案的人格特質，例如他最近為解決飯店內吵雜、回音問題開發吸音板，薄薄1mm板材化身為一幅畫作，就可取代傳統的海棉牆，另外時鐘屏則是整合家電，「全部變薄全掛在牆上」。

52歲的謝榮雅學的是資料處理，畢業後進電腦公司上班，栽進設計領域，生涯累計已超過百座國際設計大獎，囊括德國紅點Reddot、IF、美國IDEA 、日本G-mark，以及德國國家設計獎，其中包含9座最高榮譽金獎，在國際設計界具舉足輕重的地位，他創辦的奇想創造事業公司進入iF全球百大最佳設計團隊。

謝榮雅說，鴻海在4年前投資，成立富奇想，結合智慧居家系統，整合音響、空氣清淨機等家電，推出「時鐘屏」，也就是所有家電可以透過「時鐘屏」整合，未來再開發將音響、空氣清淨機變薄掛在牆上。

謝榮雅指出，設計師要具有解決方案的人格特質，例如很多建築物因為設計愈來愈簡約，大量使用玻璃、金屬、水泥的材質，室內會遇到回音問題，一片鬧哄哄的，影響民眾心緒等，在醫院可能讓護理師讀錯資料，在學校可能影響學習等，他為解決房地產業者室內吵雜問題，開發出吸音板，以金屬結合塑膠材質的板材吸音，板材上還可作畫，取代傳統海棉牆。

謝榮雅（左3）昨獲中市建築經營協會邀請，演講「當建材遇到科技」。記者趙容萱／攝影
謝榮雅（左3）昨獲中市建築經營協會邀請，演講「當建材遇到科技」。記者趙容萱／攝影
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謝榮雅為解決室內吵雜、回音問題，開發出化身為一幅畫的吸音板。圖／謝榮雅提供
謝榮雅為解決室內吵雜、回音問題，開發出化身為一幅畫的吸音板。圖／謝榮雅提供
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謝榮雅說明，時鐘屏整合居家家電，下一步是讓家電變薄，全掛在牆上。記者趙容萱／攝影
謝榮雅說明，時鐘屏整合居家家電，下一步是讓家電變薄，全掛在牆上。記者趙容萱／攝影
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謝榮雅為解決室內吵雜、回音問題，開發出化身為一幅畫的吸音板。圖／謝榮雅提供
謝榮雅為解決室內吵雜、回音問題，開發出化身為一幅畫的吸音板。圖／謝榮雅提供
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謝榮雅為解決室內吵雜、回音問題，開發出化身為一幅畫的吸音板。圖／謝榮雅提供
謝榮雅為解決室內吵雜、回音問題，開發出化身為一幅畫的吸音板。圖／謝榮雅提供
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