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陸滲透美國學界？ 美演講者個人經歷不得列台灣

張民政種國蘭40餘年 盼打造台灣為國蘭孕育基地

2018-05-10 08:06聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市后里農友張民政種植國蘭40餘年，目前蘭花培育場內栽種300多種、近10萬株的國蘭幼苗，花種豐富，花期涵蓋四季，一年可外銷3000萬株國蘭幼苗，產值高達10億元，他期望打造台灣成為「國蘭孕育的栽培基地」。

張民政在后里設置蘭花培植網室農場，孕育超過300種台灣國蘭，有報歲蘭、香蘭、蕙蘭、四季蘭、寒蘭、春劍蘭、蓮瓣蘭等品種。張說，國蘭的栽培以分芽方式為主，成長期僅需1年，花卉品質穩定，不須向國外購買球根，也無開花期的限制，深具競爭優勢，近年種植國蘭的農民愈來愈多，全台種植國蘭面積已高達300多公頃。

中市農業局指出，后里氣候適宜栽種花卉，且冬天氣溫低，在18°C環境下更能促使開花。國蘭一年四季都有開花的品種，且以盆花栽培為主，較不受土地季節性輪作的利用限制，透過黑網網室種植栽培，可提升國蘭栽培品質、減少農業生產成本，也讓台灣國蘭更具國際競爭力。

為加強國際行銷，並因應大陸對國蘭的需求，張民政也在大陸廣東省佛山市設置一處國蘭農場，適時契作收購與調節台灣花農生產的國蘭，協助台灣各區花農將台灣國蘭外銷到國外，兼顧花農的生產收益。

張民政說，除栽培國蘭外，他也嘗試將春蘭與寒蘭的蘭苗雜交，投入人力、時間及資本為台灣孕育國蘭新品種，期盼未來有更多青年加入國蘭生產行列，培育更多的新生代投入國蘭生產。

台中市后里農友張民政種植國蘭40餘年，目前栽種300多種、近10萬株的國蘭幼苗，...
台中市后里農友張民政種植國蘭40餘年，目前栽種300多種、近10萬株的國蘭幼苗，他期望打造台灣成為「國蘭孕育的栽培基地」。圖／台中市農業局提供
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張民政在后里設置蘭花培植網室農場，孕育超過300種台灣國蘭。圖／台中市農業局提供
張民政在后里設置蘭花培植網室農場，孕育超過300種台灣國蘭。圖／台中市農業局提供
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