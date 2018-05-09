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員家一群小護士跳出熱情 獲特優、最佳動作技巧兩大獎

2018-05-09 21:28聯合報 記者何烱榮╱即時報導

國立員林家商綜合職能科26名學生以「五月天小護士」為主題，參加第18屆台灣中南區心智障礙啦啦隊比賽，勇奪特優、最佳動作技巧兩項大獎，表現亮眼。老師蓋琪君說，在訓練和比賽中，讓孩子的反應能力和動作更好，也因得獎建立自信，相信「我可以的！」

中華民國身心障礙服務推展協會6日在台中市后綜高中舉辦的「跳躍生命的音符」心智障礙啦啦隊比賽，有12隊參賽，員家職能科學生今天跟師生分享表演和得獎的喜悅。校長陳定宏說，在3分25秒的表演中，學生表現出認真、自信和節奏獲得評審肯定，多名老師的付出值得肯定。

「五月天小護士」由具有舞蹈專長的校長室秘書蓋琪君編舞，美顏科蔣禮倫帶領學生發揮創意設計裝扮。蓋琪君說，結合5月12日護理師節的意義，學生穿著護理師的服裝，表演急救病人、打針等等橋段，再搭配學生響亮而富朝氣的口號，向台灣的護理師們說聲「辛苦了，感謝您！」，表達最高敬意。

綜職科學生有不同程度的學習困難，蓋琪君從基本動作教起，經常一個動作或變化，都要花不少時間一教再教，她從中鼓勵，讓學生開心地學、開心地跳，很多原來內向的孩子會笑會跟同學鬧成一片，也有動作和反應較慢的孩子，從舞蹈中變快，比賽當天有許多家長隨行，看到自己的孩子開心地表演，都紅了眼眶，不斷報以掌聲加油。

蓋琪君，練習過程中，這群學生都認真投入，除要記得複雜、多變的舞步，更嘗試很多以前沒有嘗試過的高難度動作，過程中即便身體再辛苦，大家也從不喊累，只為了能在比賽前將自己的狀態調整到最好，在比賽中得到好成績。果然比賽結果出爐，獲得最高榮譽的殊榮，大家在返校的遊覽車上都忍不住高聲歡呼。

國立員林家商綜職科學生以「五月天小護士」為主題，參加第18屆台灣中南區心智障礙啦...
國立員林家商綜職科學生以「五月天小護士」為主題，參加第18屆台灣中南區心智障礙啦啦隊比賽，勇奪特優、最佳動作技巧等兩大獎，表現亮眼。記者何烱榮／攝影
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國立員林家商綜職科學生以「五月天小護士」為主題，參加第18屆台灣中南區心智障礙啦...
國立員林家商綜職科學生以「五月天小護士」為主題，參加第18屆台灣中南區心智障礙啦啦隊比賽，勇奪特優、最佳動作技巧等兩大獎，表現亮眼。記者何烱榮／攝影
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國立員林家商綜職科學生以「五月天小護士」為主題，參加第18屆台灣中南區心智障礙啦...
國立員林家商綜職科學生以「五月天小護士」為主題，參加第18屆台灣中南區心智障礙啦啦隊比賽，勇奪特優、最佳動作技巧等兩大獎，表現亮眼。記者何烱榮／攝影
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