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評／校園民主陷危機，何來尊重大學自治？

陸委會官員：朋友兒非要赴陸念清華大學 擋都擋不住

影╱八卦山脈被荔枝椿象大軍攻陷 藍綠拚場關心果農

2018-05-09 21:21聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「目前荔枝椿象仍屬弱蟲期，沒有翅膀，只會在枝條爬行吸食汁液，是全面噴藥撲殺的最好時機。」台中農改場作物環境課長白桂芳博士說，其實荔枝椿象已攻陷全台，台大校園都有，無患子及台灣欒樹也是荔枝椿象最愛；因荔枝、龍眼已進入結果期，沒花蜜可採，此時施藥不會傷害到蜜蜂。

八卦山脈從最北的彰化、芬園到最南的二水鄉都有荔枝、龍眼果園，面積共約1700公頃，今年開花茂密，蜂蜜豐收，蜂農很開心，但果農卻笑不出來，原以為可大豐收，近因荔枝椿象大軍肆虐，收成可能反而減少兩成。

今天上午，縣長魏明谷和彰化市長邱建富、彰化市農會理事長林水木、縣議員張瀚天到彰化市大竹山區勘查荔枝椿象危害情形；下午國民黨提名縣長參選人、立委王惠美也邀請農委會、環保署和台中農業改良場人員，及社頭鄉代會主席翁家壕、副主席莊詠晴、縣議員蕭如意和社頭農會總幹事蕭浚二等人，到傳出災情最慘的社頭勘查，讓外界有藍綠拚場關心農民的感覺。

社頭鄉果農劉文周掀開衣服，讓大家看被荔枝椿象毒液灼傷的疤痕；他說，走進果園施藥，就有椿象鑽進衣服裡，馬上有一種刺痛感，很多農民都被椿象噴出的毒液灼傷。

「荔枝椿象一受驚動，就跟烏賊一樣會從腹腺噴出汁液，會灼傷皮膚。」白桂芳說，撲殺荔枝椿象有亞滅培、賽洛寧或陶斯松等3種植物保護推薦用藥，只要農民單一使用，又依指示稀釋就沒問題。

魏明谷表示，縣府為了防治荔枝椿象，向農委會申請平腹小蜂做生物防治，但效果不彰，由於荔枝椿象已危害的相當嚴重，縣府決定改用噴灑農藥，將全額補助種植於農業用地上荔枝、龍眼、無患子、臺灣欒樹等椿象藥劑防治。

魏明谷說，縣府將動用統籌分配稅款，直接撥到鄉鎮市公所，希望透過公所與農會的合作，召集果農講習，教導如何用藥，當場贈送農藥給農民，更希望農民能自主管理，減低荔枝椿象的危害。

王惠美說，荔枝椿象長期被忽視，母椿象每次產卵14顆，一年至少10次，繁殖力驚人，今年大爆發；荔枝和龍眼產區從台中市太平、霧峰到屏東都有，她要求農委會出面統籌因應，全台同步防治才有用，否則明年會更慘。

農會總幹事蕭浚二說，社頭鄉龍眼200多公頃、荔枝50多公頃、樹都很高大，不少果農沒有噴藥設備，尤其八卦山脈也有不少閒置或廢棄的果園無人管理，也有不少人在住家栽種1、2株龍眼樹，恐成防治死角，他建議由鄉鎮市農會統一負責施藥，既安全又能全面撲殺。

社頭鄉劉姓果農掀衣展示被荔枝椿象噴出毒液灼傷的疤痕。記者何烱榮／攝影
社頭鄉劉姓果農掀衣展示被荔枝椿象噴出毒液灼傷的疤痕。記者何烱榮／攝影
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八卦山脈荔枝和龍眼果園慘遭荔枝椿象（紅色）大軍吸食汁液，不少果條幾乎變成禿枝，結...
八卦山脈荔枝和龍眼果園慘遭荔枝椿象（紅色）大軍吸食汁液，不少果條幾乎變成禿枝，結果率差，估計收成將損失2成。記者何烱榮／攝影
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農民農委會魏明谷
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