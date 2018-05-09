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慘！合歡山公路美景「綠翡翠」 竟如超大砂石場

2018-05-09 19:37聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣霧社水庫去年11月接近滿水位，倒映青山藍天白雲，重現「綠翡翠」美景，但才半年水庫乾涸見底，淤沙遍布如同超大砂石場，美景不再。

台電萬大電廠廠長陳武力今天說，最近因為降雨量少，因此配合水利署降低水位清淤，預計清除20萬噸砂石，再過幾天就可完成，將逐漸恢復蓄水，但霧社水庫上游塔羅灣溪土石崩塌量大，以機械方式疏浚，仍是杯水車薪，效果有限。

霧社水庫位於仁愛鄉奧萬大，攔截塔羅灣溪蓄水，因為湖水碧綠清澈，被稱為合歡山公路上的「綠翡翠」。八八水災重創廬山溫泉區，也導致大量土石崩塌落入塔羅灣溪，砂石不斷沈積，導致霧社水庫蓄水量大減，甚至豐水期不到三成。

萬大電廠仍加強疏浚，前年去年疏浚80萬噸砂石，最近雨量不多，於是配合水利署將水位調降到985公尺，再度清淤20萬噸砂石同時對水庫壩體進行歲修。

陳武力說，霧社水庫因為蓄水功能受影響，目前作用是配合日月潭發電調配水源，霧社水庫滿水位海拔高度是1005公尺，平時維持在1003到992公尺間，這次因疏浚才降到最低的985公尺。

疏浚工程再過一星期就可完工，而第四河川局也配合疏浚上游塔羅灣溪廿五萬公噸砂石，對於緩解水庫淤沙有幫助，如果最近持續降雨，應可恢復到平時的水位。

霧社水庫最近水位降低乾涸見底，整座水庫如同超大的砂石場。記者江良誠／攝影
霧社水庫最近水位降低乾涸見底，整座水庫如同超大的砂石場。記者江良誠／攝影
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南投縣霧社水庫去年底月接近滿水位，山光雲影倒映水中美不勝收，「綠翡翠」美景讓遊客...
南投縣霧社水庫去年底月接近滿水位，山光雲影倒映水中美不勝收，「綠翡翠」美景讓遊客陶醉。圖／報系資料照
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南投縣霧社水庫去年底月接近滿水位，山光雲影倒映水中美不勝收，「綠翡翠」美景讓遊客...
南投縣霧社水庫去年底月接近滿水位，山光雲影倒映水中美不勝收，「綠翡翠」美景讓遊客陶醉。圖／報系資料照
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霧社水庫最近水位降低乾涸見底，整座水庫如同超大的砂石場。記者江良誠／攝影
霧社水庫最近水位降低乾涸見底，整座水庫如同超大的砂石場。記者江良誠／攝影
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水庫雨量崩塌
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