慘！合歡山公路美景「綠翡翠」 竟如超大砂石場

2018-05-09 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣霧社水庫去年11月接近滿水位，倒映青山藍天白雲，重現「綠翡翠」美景，但才半年水庫乾涸見底，淤沙遍布如同超大砂石場，美景不再。

台電萬大電廠廠長陳武力今天說，最近因為降雨量少，因此配合水利署降低水位清淤，預計清除20萬噸砂石，再過幾天就可完成，將逐漸恢復蓄水，但霧社水庫上游塔羅灣溪土石崩塌量大，以機械方式疏浚，仍是杯水車薪，效果有限。

霧社水庫位於仁愛鄉奧萬大，攔截塔羅灣溪蓄水，因為湖水碧綠清澈，被稱為合歡山公路上的「綠翡翠」。八八水災重創廬山溫泉區，也導致大量土石崩塌落入塔羅灣溪，砂石不斷沈積，導致霧社水庫蓄水量大減，甚至豐水期不到三成。

萬大電廠仍加強疏浚，前年去年疏浚80萬噸砂石，最近雨量不多，於是配合水利署將水位調降到985公尺，再度清淤20萬噸砂石同時對水庫壩體進行歲修。

陳武力說，霧社水庫因為蓄水功能受影響，目前作用是配合日月潭發電調配水源，霧社水庫滿水位海拔高度是1005公尺，平時維持在1003到992公尺間，這次因疏浚才降到最低的985公尺。