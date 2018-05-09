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影╱議員會勘台中花博黃土滾滾 市府官員拍胸如期完工

2018-05-09 16:56聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中花博將在9月試營運、11月3日開幕，共有后里、豐原及外埔3大展區，市議會今安排現勘，了解施工情況。一樣的現場藍綠議員感想大不同！民進黨議員邱素貞、翁美春、曾朝榮等人肯定市府用心建設，希望掌握工程進度與品質如期完成。 國民黨多位議員則質疑，豐原葫蘆墩工程進度只能以「慘不忍睹」形容，原本綠意盎然的公園，現在放眼黃土一片，看不出市府所謂進度如期或超前。

議員楊正中、李中、黃馨慧與張瀞分說，看不出任何與花卉相關的建設、看不出經費到底用在哪裡？楊說當中唯有水利局主辦的第五區工程看似符合進度，難道台中花博只靠水利局趕進度嗎？

市議員邱素貞、翁美春表示，台中花博的園區從原本一片荒蕪，到現在已經看到各項軟硬體建設逐漸完成，可以感受到市府的用心。

水利局長周廷彰指出，目前豐原葫蘆墩第5區的土建工程進度達100%，植栽策佈展執行進度約60%，將於試營運前順利完工。

觀旅局長陳盛山表示，花博三大展區的基礎土建工程6月底前將全數完成，其中后里園區，包括探索館、發現館的基礎工程進度已超越95%，5月將提前完工；接下來各展館的植栽策佈展，預計於7月底前全數完成，整備工程也將於8月底全數完工，迎接9月1日試營運順利展開。

議員楊正中關心后里園區目前工程進度與「實支出」有所差異的原因為何？市府參事陳如昌解釋，目前廠商有部分工程尚未請款，但「實支出」已達7成，待整體完工後，將核實支付廠商剩餘款項，並無不符情形。

市議員曾朝榮指出，后里馬場本來就是國內外知名的景點，但招牌逐漸褪色，透過花博保留列為文資的馬廄，馬術障礙競技場也會保留下來作為馬術表演使用。他提醒，市府應讓工程如期如質完成，再度擦亮金字招牌。

豐原花博場地目前趕工中，市府表示將如期完工。記者陳秋雲／攝影
豐原花博場地目前趕工中，市府表示將如期完工。記者陳秋雲／攝影
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台中市政府在花博會場舉行簡報。圖／邱素貞議員提供
台中市政府在花博會場舉行簡報。圖／邱素貞議員提供
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花博邱素貞民進黨
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