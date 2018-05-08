門診掛號單當畫紙 7歲遲緩兒愛塗鴉辦畫展

2018-05-08 19:15 中央社 彰化8日電



7歲的陳柏丞因染色體缺損導致發展遲緩，但他在熱愛的繪畫上展現極高天分，不但參加比賽得獎，每次到醫院看病時，門診掛號單的背面就變成畫紙，還在醫院展作品與大家分享畫作。

彰化基督教兒童醫院2樓門診區有一場名為「劃出一片天空」的畫展，畫作出自於就讀大成國小幼兒園特教班的陳柏丞，今年將滿7歲的他參加彰化縣106年度的「童畫心世界」繪畫比賽，在14個組別中的其中一組拿下第一名。

彰基兒童醫院院長楊瑞成指出，柏丞出生後就有發展遲緩的問題，醫師幫忙進行染色體、內分泌新陳代謝等檢查，都找不出原因，後來進行DNA基因晶片檢測分析，發現柏丞的遺傳基因在第3號染色體短臂有片斷擴增及第18號染色體長臂有片段缺失，影響生長遲緩及出現智能障礙等臨床症狀。

楊瑞成說，柏丞每次到醫院門診看病的時候，就是他埋首塗鴉的時間，門診掛號單的背面就變成柏丞的畫紙，從他的畫作中，可以看到鮮豔的顏色，很高興柏丞可以畫出一片天。