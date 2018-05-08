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迎接母親節 藝人黃少谷獻唱關懷植物人

2018-05-08 16:11中央社 台中8日電

創世基金會台中分院將於18日晚上舉辦「愛倍增 心串連」公益餐會，擔任這場公益餐...
創世基金會台中分院將於18日晚上舉辦「愛倍增 心串連」公益餐會，擔任這場公益餐會愛心大使的藝人黃少谷（左）8日前往台中分院捐出募集來的發票，並為植物人的媽媽及家屬獻唱。 中央社
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母親節即將到來，藝人黃少谷今天前往創世基金會台中分院為植物人的媽媽及家屬獻唱，還捐出募集來的發票，他籲請社會大眾協助創世基金會活動經費或認助公益餐會。

為了募集經費，創世基金會台中分院將於18日晚上舉辦「愛倍增 心串連」公益餐會，預計席開50桌，當晚除了美食，還邀請藝人殷正洋、郭婷筠、黃少谷等人演唱。

擔任這場公益餐會愛心大使的黃少谷，利用母親節前返鄉過節，前往台中分院關懷院內的植物人，他還捐出自己募集的發票，並獻唱一曲祝福所有的媽媽「母親節快樂」。

台中分院院長陳韋龍表示，創世基金會台中分院將於18日晚上在大和屋日本國際美食館舉辦公益餐會，預計席開50桌，到目前為止，還有5成需要努力，每桌1萬2000元、愛心認券每張1200元，認購餐券也可以再做公益轉送弱勢家庭享用。

台中分院植物人院民阿韶的父親，今天也到場探視植物人兒子阿韶，由於阿韶的父親兼代母職照顧2名臥床的兒女，黃少谷為阿韶的父親別上康乃馨獻上祝福，阿韶的父親說，很感謝創世基金會照顧阿韶，減輕他很多負擔，協助他度過難關。

台中分院指出，阿韶5歲時，媽媽因腦膜炎過世，由爸爸獨自扶養兄妹兩人長大，沒想到阿韶在28歲時因罹患巴金森氏症臥床成為植物人，阿韶的妹妹也在去年8月同樣因巴金森氏症病發臥床，擔任水電工的爸爸，要擔負起照顧兒女的責任，力不從心，於是才願意將兒子送到台中分院，留下女兒自行照顧。

阿韶的父親指出，原本他不想把兒子送到台中分院，希望每天可以接觸兒子及摸摸兒子，親自為兒子料理，但女兒也倒下了，感謝創世能夠接手兒子的照顧工作，減輕他的負擔，也希望社會上需要幫助的家庭可以利用資源減輕負擔，度過難關。

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