2千克寶寶長大了 重返南投醫院當照服員

2018-05-08 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張家樂 ／南投報導



王正宇（右）18年前在南投醫院誕生，昨天他回南投醫院擔任照服員，他的父親（左）為他加油。 記者張家樂／攝影 分享 facebook

「18年前，我在南投醫院誕生，當時只有2000公克，如今我從五育高中照顧服務科畢業，回醫院來擔任照服員，為老人、病人服務，我覺得有成就感。」昨天投入南投醫院照顧服務工作的五育國中畢業生王正宇，談到自己的心路歷程，讓在場人員感動不已。

五育高中照服科的30名畢業生，昨天在南投縣長林明溱、中台科技大學校長李隆盛等人見證下，投入南投醫院的照顧服務工作，其中王正宇由父親王業牽著手，給他加油打氣。王業說，兒子的特質是善良、細心，應該適合擔任照服員。

林明溱縣長說，南投縣老年人口超過16%，為照顧長輩，縣府積極推動長照2.0，五育高中很有遠見，3年前便成立照顧服務科，今年的42名畢業生，就有30人到南投醫院擔任照服員，並可以到中台科大上課，未來可以報考照顧服務專員，這是典型的產學合作。

南投醫院院長洪弘昌說，南投縣老人多，照顧服務員人力不足，有30名學生加入，預計明年續有60人加入醫院長照服務。中台科大對醫院人員的進修很支持，這批照服員將比照院內護理人員在職進修模式，到中台科大照顧服務系上課。

南投醫院的資深照服員，為新人穿上背心，並別上識別證，象徵這項專業的傳承。學生們也進入病房實習，由經驗豐富的照顧服務員指導臨床照護技巧。