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台中清淤「中大獎」 清出摩托車

2018-05-08 00:45聯合報 記者洪敬浤／台中報導

汛期將屆，台中市水利局進行下水道、河道清淤，水底廢棄物無奇不有，腳踏車、馬桶、浴...
汛期將屆，台中市水利局進行下水道、河道清淤，水底廢棄物無奇不有，腳踏車、馬桶、浴缸、檜木桶都曾發現。 圖／台中市水利局提供
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汛期將屆，台中市水利局進行下水道、河道清淤，發現水底廢棄物從腳踏車、彈簧床到馬桶、浴缸等，無奇不有，今年初開幕爆紅的綠川，整治前甚至被丟過摩托車，還得出動吊車清運，被稱為最狂廢棄物。

台中市水利局進行「防汛整備與易淹水地區改善」專案報告，水利局長周廷彰說，台中市雨水下水道全長約680公里，有些側溝高5公尺、寬6公尺，市長林佳龍曾穿著青蛙裝潛入下水道勘查；下水道的廢棄物無奇不有，除垃圾、保特瓶等，還有動物屍體與營建廢棄物等。

水利局表示，清理下水道時，曾發現腳踏車、馬桶、浴缸等，甚至發現彈簧床、鐵皮、石材等，推測是營建廢棄物被丟在河道周邊，結果被大水沖進下水道。

綠川在整治前，曾清出摩托車，被稱為「最狂廢棄物」。 圖／台中市水利局提供
綠川在整治前，曾清出摩托車，被稱為「最狂廢棄物」。 圖／台中市水利局提供
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清潔人員表示，綠川在整治前，曾發現摩托車卡在河道旁，兩側護岸高達3公尺，摩托車重達數十公斤，只好出動吊車，吊上岸後報警處理，但並未找到車主。

市府表示，5年多前弘光科大、靜宜大學前的台灣大道每雨必淹，甚至被稱為「台灣大河」，市府打通水路，並設置滯洪池，豪雨來臨時加速分流，從此不再淹水。

市府表示，大肚山西側的南山截水溝規劃40多年，卻未實質動工，市府在104年向水利署爭取到50億元，下游龍井段工程在前年動工，上游也開始整治，全段預計108年底完工，可改善台中海線淹水。

水利局強調，往河道、下水道丟廢棄物，已觸犯廢棄物清理法，依法可開罰；依據下水道法，若涉及毀損下水道或造成危險，甚至有刑責，呼籲勿隨意丟棄。

廢棄物淹水林佳龍
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