表揚優秀護理人員 林佳龍：市府做後盾

2018-05-07 18:19 中央社 台中7日電



迎接國際護師節到來，台中市長林佳龍今天在優良護理人員表揚大會中致詞表示，對於醫療暴力、護理師高薪低用等問題，市府已陸續實施改善機制，將做護理人員最堅實的後盾。

5月12日是國際護師節，台中市政府今天舉行優良護理人員表揚大會，表揚130名績優護理人員，林佳龍代表市民感謝護理人員的辛勞。

林佳龍表示，每個人無論生老病死都會遇到護理人員，在國際護師節日子，市府舉行表揚活動，希望社會可以看見並尊重不捨晝夜、在第一線為大眾健康努力的白衣天使。

林佳龍指出，台中市執業護理人員有2萬多人，面對醫療暴力事件，市府做護理人員最堅實後盾，台中市105年起與台中地檢署建立醫療暴力「雙通報機制」，醫療院所第一時間立即報警，並同時通報地檢署及衛生局，只要暴力行為涉及刑法或醫療法，檢察官即可立刻指揮偵辦，讓醫護人員工作更安心。

為解決衛生所護理師「高薪低用」問題，林佳龍說，自108年起，市府衛生所具護理師證照的護士全部以護理師任用，這項全國率先實施的政策，也獲得其也縣市響應。

衛生局長呂宗學表示，護理人員一直在醫療衛生、公共衛生、學校衛生及長期照顧等各個領域守護大眾，藉由今天的活動向辛苦的護理人員致上最高敬意，也希望護理專業及服務熱忱能被更多市民看見。