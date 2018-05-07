親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

節目上遭周玉蔻質疑關說 美女議員情緒崩潰落淚

環團質疑隱匿空汙健康風險評估 中市府：還在做

2018-05-07 13:57聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

多個公民團體齊聚台中市府前抗議，市府至今未公布105年「台中空汙健康風險評估報告」，質疑內有隱情，為何結案1年多，不見其中一份「空氣汙染物暴露評估報告」，公民團體要求立即公布不要吃案。台中市府回應：空汙健康風險評估為期3年，還在執行中，完成調查後馬上公開結果。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣表示，3年前母親節前夕，中彰投雲上百人齊聚市府前反對中科擴廠，隨後林佳龍端出3年1.5億元的空汙健康風險評估計畫的政策，但這項計畫兩份報告只有「環境汙染調查計畫報告」去年6月上網，備受關切的「台中空汙健康風險評估報告」 還不見蹤影。

公民團體質疑為何同一計畫只公布A卻公布B？有何隱情？是否評估結果太驚人怕市民恐慌？還是怕影響年底的市長選情？主婦聯盟只好在母親節前夕表達媽媽們對呼吸風險的擔憂，也對市府「隱瞞」大表不滿！

環保局說，這項計畫執行期程為期3年，需長期追蹤調查後，結合3個年度的環境汙染調查結果再進行健康風險評估，目前計畫仍執行中，如未完成就公布會產生誤差，所有調查工作完成並整合資料後，將完整公開說明調查結果。

環保局表示，市府編列預算調查評估后里、西屯、大雅區及港區的PM2.5、揮發性有機物及酸性空氣汙染物中，對人體具危害性物質的健康風險，據以研擬短、中、長期管制策略。

公民團體訴求：

1. 台中市政府應立即公佈「105年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險-空氣污染物暴露評估」報告全文，並將電子檔上網供全民下載瀏覽。並應說明為何多此一舉進行結案後審查？應公布此案期中期末審查會議紀錄，以及不合理的結案後審查的時間表、專家學者名單及”審查”意見紀錄，以供檢視及受社會公評。

2. 台中PM2.5逐年下降還不夠！戴奧辛、苯並芘等一級致癌物的檢測值符合標準並不代表對健康無害，許多危險因子沒有安全閥值，市府應致力於逐年降低空氣中的一級致癌物濃度！並要年年監測及比對！請市府確實監測及公開數據，並進行相應的對策處理。

3. 環境汙染調查計畫僅做三年，而空氣污染物暴露評估計畫僅做一年，追蹤期間過短，應修正為長期監測計畫，每年公開上年度監測結果。

4. 公開說明會不應僅開一場，請就計畫內各區域民眾辦理公開說明會，讓民眾充分瞭解。

公民團體到台中市政府要求公布「台中空汙健康風險評估報告」。圖／主婦聯盟台中分會提...
公民團體到台中市政府要求公布「台中空汙健康風險評估報告」。圖／主婦聯盟台中分會提供
分享
公民團體到台中市政府要求公布「台中空汙健康風險評估報告」。圖／主婦聯盟台中分會提...
公民團體到台中市政府要求公布「台中空汙健康風險評估報告」。圖／主婦聯盟台中分會提供
分享

公民團體PM2.5母親節
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

影／藍營批選後台中房屋稅漲6成？市府：33年沒調整

2018-05-07 11:49

「母親，謝謝您！」孝子休學照顧惜癌母撐不過母親節

2018-05-06 23:15

謝師宴像奧斯卡頒獎 學生自嗨

2018-05-06 23:26

不只「包場吃飯」 飯店加值謝師宴

2018-05-06 23:28

議員批選後漲房屋稅？中市府：調幅六都最低

2018-05-07 13:03

影／彰基醫護變身愛心菜販 幫住院阿伯賣光蔬菜

2018-05-07 11:44

首創圖書館結合美術館 台中綠美圖上網招標

2018-05-07 11:29

解決缺工 菇農：開放外勞更實際

2018-05-06 23:24

影／農村缺工 蜜蜂勞工幫大忙

2018-05-06 23:20

影／台中安康社宅入厝 鄰居讚豪宅規格

2018-05-06 23:11

房地業：做好租屋配套 比社宅實際

2018-05-06 23:07

星期評論／ 施政偏廢兒童軟實力 美中不足

2018-05-06 23:04

用愛陪伴2年 10年後寄養兒報喜

2018-05-06 23:00

現在復水了 中市大停水提早結束

2018-05-06 21:24

工程提前完成 中市14萬戶逐步恢復供水

2018-05-06 21:18

當年小一當「車手」查帳 現是護專生感謝寄養媽媽陪伴

2018-05-06 16:56

連續發生破窗竊案 巿民怪總統到台中警力空虛

2018-05-06 11:05

台中外埔彩繪稻田 看得到虎爸虎媽可愛身影

2018-05-06 10:42

肝基：西部沿海、東部山區C肝病仍盛行！

2018-05-06 00:29
看更多

熱門文章

外籍人士罵婦人比中指 北捷表示：對行動不便者應禮讓

2018-05-06 15:27

「麻豆香」要來了！162陣頭遶境3天

2018-05-06 21:22

「母親，謝謝您！」孝子休學照顧惜癌母撐不過母親節

2018-05-06 23:15

嘉市人均負債112元本島最低 涂醒哲：不花大錢放煙火

2018-05-07 09:25

男護老婦反被老外罵髒話羞辱 捷警：男子不排除提告

2018-05-06 16:09

川金會將登場 而台灣也有一群打過韓戰的老兵

2018-05-06 19:29

台南又多一條捷運！未來可以通到高雄大湖站

2018-05-07 12:36

現在復水了 中市大停水提早結束

2018-05-06 21:24

打通山佳瓶頸 中佳路9日通車

2018-05-07 00:30

超跑車隊到育幼院慷慨解囊20萬元 並載小孩兜風

2018-05-06 17:39

影／奇妙！農村人力荒 農民用蜜蜂代替做好做滿

2018-05-06 21:00

高雄美濃物種 2年發現近700樣

2018-05-06 23:11

雙北1280吃到飽月票上路未滿一個月 柯P：已賣22萬張

2018-05-07 10:27

5月限定版浪漫花海 高山杜鵑太魯閣肆意綻放

2018-05-07 07:39

北市斯文里都更 正反方文宣戰

2018-05-07 00:18

一期稻作抽穗期南部缺水慘 農民深夜護水源

2018-05-07 10:34

影／雙贏彩第一個頭獎基隆開出 林右昌：今年第三個頭獎

2018-05-07 12:00

老兵淚！ 30年後返鄉 驚見自己的牌位

2018-05-06 23:28

影／韓戰老兵逾80歲 刺青銘刻歷史傷痛

2018-05-06 23:18

影／藍營批選後台中房屋稅漲6成？市府：33年沒調整

2018-05-07 11:49

金門包機直飛花蓮之旅 6月20日首航

2018-05-06 14:54

蘇貞昌學網紅吃珍奶雪糕 新竹台東跟風組冰棒連線

2018-05-06 22:24

旱象嚴峻如何度過 水雉生態園區這麼說

2018-05-06 15:56

台東南田村民升狼煙 村民：昭告祖靈要台26線公路

2018-05-07 13:08

228公園成拒馬公園 小孩縫隙驚險奔跑

2018-05-07 11:01

退休校長接手 日式宿舍變咖啡坊

2018-05-07 00:31

共享電動機車丟橋上 竟沒罰

2018-05-07 00:28

追思八田烏山頭水庫封園一天 嘉南大圳8日單車溯源

2018-05-07 07:27

當年小一當「車手」查帳 現是護專生感謝寄養媽媽陪伴

2018-05-06 16:56

東港媽祖遶境 首度橫越大鵬灣

2018-05-06 23:37

勤堃機械新廠動土 大埔美精密機械園區進駐第28家

2018-05-06 17:41

謝師宴像奧斯卡頒獎 學生自嗨

2018-05-06 23:26

視障寫歌送給扶養他長大的阿嬤 用聲音達成夢想

2018-05-06 21:21

盛世公主首航曲唱不停 插畫家驚豔基隆有主打歌

2018-05-06 19:47

基隆有主打歌 盛世公主唱到7月

2018-05-06 23:57

恆春機場關閉在即 委餐旅大學「找一架飛機」

2018-05-07 10:05

今早板南線逐站停靠逾3分鐘 北捷：修復電纜線

2018-05-07 11:03

影／馬英九台東長泳2200公尺 幽默逗樂選手

2018-05-06 23:53

美濃農田生態化 茶園上演多隻雄蛙奪妻秀

2018-05-06 21:25

山區居民防災演練 「鳥來伯」好搶鏡

2018-05-06 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top