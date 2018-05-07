環團質疑隱匿空汙健康風險評估 中市府：還在做

2018-05-07 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



多個公民團體齊聚台中市府前抗議，市府至今未公布105年「台中空汙健康風險評估報告」，質疑內有隱情，為何結案1年多，不見其中一份「空氣汙染物暴露評估報告」，公民團體要求立即公布不要吃案。台中市府回應：空汙健康風險評估為期3年，還在執行中，完成調查後馬上公開結果。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣表示，3年前母親節前夕，中彰投雲上百人齊聚市府前反對中科擴廠，隨後林佳龍端出3年1.5億元的空汙健康風險評估計畫的政策，但這項計畫兩份報告只有「環境汙染調查計畫報告」去年6月上網，備受關切的「台中空汙健康風險評估報告」 還不見蹤影。

公民團體質疑為何同一計畫只公布A卻公布B？有何隱情？是否評估結果太驚人怕市民恐慌？還是怕影響年底的市長選情？主婦聯盟只好在母親節前夕表達媽媽們對呼吸風險的擔憂，也對市府「隱瞞」大表不滿！

環保局說，這項計畫執行期程為期3年，需長期追蹤調查後，結合3個年度的環境汙染調查結果再進行健康風險評估，目前計畫仍執行中，如未完成就公布會產生誤差，所有調查工作完成並整合資料後，將完整公開說明調查結果。

環保局表示，市府編列預算調查評估后里、西屯、大雅區及港區的PM2.5、揮發性有機物及酸性空氣汙染物中，對人體具危害性物質的健康風險，據以研擬短、中、長期管制策略。

公民團體訴求：

1. 台中市政府應立即公佈「105年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險-空氣污染物暴露評估」報告全文，並將電子檔上網供全民下載瀏覽。並應說明為何多此一舉進行結案後審查？應公布此案期中期末審查會議紀錄，以及不合理的結案後審查的時間表、專家學者名單及”審查”意見紀錄，以供檢視及受社會公評。

2. 台中PM2.5逐年下降還不夠！戴奧辛、苯並芘等一級致癌物的檢測值符合標準並不代表對健康無害，許多危險因子沒有安全閥值，市府應致力於逐年降低空氣中的一級致癌物濃度！並要年年監測及比對！請市府確實監測及公開數據，並進行相應的對策處理。

3. 環境汙染調查計畫僅做三年，而空氣污染物暴露評估計畫僅做一年，追蹤期間過短，應修正為長期監測計畫，每年公開上年度監測結果。