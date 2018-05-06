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「母親，謝謝您！」孝子休學照顧惜癌母未撐過母親節

2018-05-06 23:15聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

19歲的劉信鴻去年才考上雲林縣虎尾科技大學，年底就因為得知媽媽已經癌末，毅然決然休學全日照顧媽媽，陪著媽媽住進衛生福利部彰化醫院安寧病房，美日事必躬親為媽媽按摩、擦身體，還不時摸摸媽媽的頭、親親媽媽，那時母子情深的畫面感動許多人。

但在半個多小時前，劉信鴻的臉書波出靈堂照片，寫著「母子親緣二十載，血濃於水難斷裁，今朝話別永分離，只盼來生相續再。母親，謝謝您，在我生命中，擔任最辛苦的媽媽」，劉信鴻的媽媽終究沒能過最後 一個母親節

9天前，劉信鴻與媽媽陳瓊懿的故事才在新聞中曝光，當時他就說了「這可能是我陪媽媽的最後一個母親節」。陳瓊懿是國立員林高中文書組長，前年左下顎處出現小腫塊，本來切片結果為良性，去年底腫瘤快速變大，切除後病理切片卻是惡性，並已擴散。劉信鴻今年1月休學，陪著媽媽住進彰化醫院的晨希病房進行安寧治療，陪媽媽走完人生最後的時間。

劉信鴻當時說，因為家人篤信佛教，對死亡並不忌諱，但因為清楚媽媽時間不多，他把握每次媽媽清醒的時間，摸摸她、親親她，當媽媽意識不清昏睡的時候，他就到宗教室尋求心靈慰藉。劉信鴻說，媽媽很樂觀，從未怨恨生病，也不會發脾氣，他表示媽媽曾說：「生命是無限的，每個階段都有不一樣的任務，今生發病，或許是前世種下的因，不需要怨懟。」

一有時間，劉信鴻會到宗教室尋求心靈慰藉。圖／彰化醫院提供
一有時間，劉信鴻會到宗教室尋求心靈慰藉。圖／彰化醫院提供
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劉信鴻休學陪著癌末的媽媽住安寧病房，不時為媽媽按摩。圖／彰化醫院提供
劉信鴻休學陪著癌末的媽媽住安寧病房，不時為媽媽按摩。圖／彰化醫院提供
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劉信鴻全日陪著癌末的媽媽，不時摸摸媽媽、親親媽媽。圖／彰化醫院提供
劉信鴻全日陪著癌末的媽媽，不時摸摸媽媽、親親媽媽。圖／彰化醫院提供
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母親節腫瘤
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