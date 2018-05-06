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媽祖給的感應 五育高中率全國之先設照顧服務科

2018-05-06 22:37聯合報 記者張家樂╱即時報導

南投市五育高中是全台第一所設立照顧服務科的高中，但很少人知道，當年設照服科，是「媽祖給的感應」。

五育高中董事長黃添榮是草屯鎮朝清宮主委，他在媽祖功德會的活動中發現，高齡的信眾怎日益減少，親自訪視才曉得，原來老人不良於行，有的連出去覓食都有困難。

黃添榮於是每年捐60萬元，給鎮公所辦老人送餐，並在自己擔任董事長的五育高中，開辦「照顧服務科」，一批批地培養照顧服務員。

黃添榮說，他不是人口學家，對南投縣的高齡化，並不了解。只是在媽祖功德會的廟會中給他「靈感」，這才驚覺，越來越多的老人，需要有人照顧。

經營鋼鐵生意的黃添榮，年輕時一度事業不順，背債百萬元。有一回他到媽祖廟求籤，籤文指示他到美國發展，他半信半疑下，到美國做生意，果然「逆轉勝」，還清負債、還有了積蓄。

他說，此後每回有重大的投資，都到廟裡擲筊請示媽祖，「聽從媽袓的」準沒錯。

當他決定赴美國投資，親友聽了都說，「你瘋了」。黃添榮不曾到過美國，要如何去作生意；結果他克服困難，果然成功獲利。

黃添榮從此從媽祖的信仰更加虔誠；這次五育高中培育出全台第一批照服科學生，黃添榮說，「這是媽祖的感應啦」。

五育高中照顧服務科學生，到安養機構和老人同樂。圖／五育高中提供
五育高中照顧服務科學生，到安養機構和老人同樂。圖／五育高中提供
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五育高中照務科每年都安排學生到醫院和機構實習。圖／五育高中提供
五育高中照務科每年都安排學生到醫院和機構實習。圖／五育高中提供
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南投市五育高中設立全台第一個照顧服務科，據說就是媽祖給的靈感。記者張家樂／攝影　
南投市五育高中設立全台第一個照顧服務科，據說就是媽祖給的靈感。記者張家樂／攝影　
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媽祖高齡化
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