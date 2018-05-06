現在復水了 中市大停水提早結束

相關新聞
工程提前完成 中市14萬戶逐步恢復供水2018-05-06 21:18
當年小一當「車手」查帳 現是護專生感謝寄養媽媽陪伴2018-05-06 16:56
連續發生破窗竊案 巿民怪總統到台中警力空虛2018-05-06 11:05
台中外埔彩繪稻田 看得到虎爸虎媽可愛身影2018-05-06 10:42
肝基：西部沿海、東部山區C肝病仍盛行！2018-05-06 00:29
彰化台語文園區 總統揭牌2018-05-05 23:30
墊高路基+下水道 盼解南投市區水患2018-05-05 23:28
嬤代母職 71歲獨力養孫2018-05-05 23:25
港洲盃捏陶20年 沙鹿千人創作2018-05-05 23:22
網傳台中停水範圍擴大 台水澄清2018-05-05 23:18
停水遇黃金檔期 中市水車忙翻2018-05-05 23:15
認識第3天自曝罹紅斑性狼瘡 暖醫抱得美人歸2018-05-05 20:48
影／感動齊柏林的天籟之音 唱出對母親的感謝2018-05-05 18:53
周清玉促成台語文創意園區 蔡英文率員揭牌給足面子2018-05-05 18:49
義賣最高價 馬英九簽名潮T打敗蔡依林名牌包2018-05-05 17:18
暨大附中腦癌學生 向醫院請假參加統測挑戰自己2018-05-05 16:05
影／儲水不夠用！台中今大停水餐廳百貨公司搶水2018-05-05 15:23
台中停水趕舖新管 豐原淨水廠讓原水濁變清2018-05-05 12:47
台中今天大停水 餐廳遇黃金檔期水車備戰2018-05-05 12:44
熱門文章
囂張！外國人不滿她擋路 竟踢翻六旬婦行李還飆髒話2018-05-06 10:46
公益狗娃娃滯銷 憨兒自責 霸氣館長：我全收了2018-05-05 23:14
快來！薪水上看70K 桃園捷運招募127名新血2018-05-06 16:14
神轎起火！北港媽祖出巡炮場炸轎 兩轎伕燒傷2018-05-06 01:16
台東長泳民眾熱情簇擁 馬英九回贈馬式幽默2018-05-06 10:59
守法2段式左轉 烏龍燈號讓機車動彈不得2018-05-06 08:04
北港媽祖遶境動員百人掃炮屑 一天清出30噸2018-05-06 09:56
北市內科交通求解 警方這6項建議獲採納實施2018-05-06 08:47
苗栗客家桐花婚禮浪漫登場 66對新人相吻「永結桐心」2018-05-06 12:39
外籍人士罵婦人比中指 北捷表示：對行動不便者應禮讓2018-05-06 15:27
美翻了！峨眉十二寮地景藝術 成打卡勝地2018-05-05 22:37
連續發生破窗竊案 巿民怪總統到台中警力空虛2018-05-06 11:05
嘉義市「二通」再造20年無起色 找50店家說故事尋榮景2018-05-06 09:11
男護老婦反被老外罵髒話羞辱 捷警：男子不排除提告2018-05-06 16:09
「台灣好多夜市」新住民畫出台灣印象2018-05-06 12:38
捷運東湖支線 1800戶連署反對2018-05-06 00:02
川金會將登場 而台灣也有一群打過韓戰的老兵2018-05-06 19:29
空難撿回一命 建築師變茶博士2018-05-05 23:25
林右昌取消「市民有約」 謝立功復辦：周三見2018-05-06 12:21
超跑車隊到育幼院慷慨解囊20萬元 並載小孩兜風2018-05-06 17:39
找尋藍海 退役空軍士官轉行做冷凍空調維修2018-05-06 10:11
長濱馬拉松 千餘選手金剛山下迎稻浪海浪2018-05-06 13:53
肝基：西部沿海、東部山區C肝病仍盛行！2018-05-06 00:29
盼了10年 南迴鄉親「終於等到這天」2018-05-05 22:57
100名乳癌媽媽妝水水走秀 開心：活著真好2018-05-06 07:36
台中外埔彩繪稻田 看得到虎爸虎媽可愛身影2018-05-06 10:42
促進北投溫泉產業發展 北市府拓寬行義路山區道路2018-05-06 09:34
竹縣桐花祭市集爆人潮 免費換汽球棉花糖桐花餐2018-05-05 12:43
彰化台語文園區 總統揭牌2018-05-05 23:30
腦瘤嬤子逝孫障力抗厄運 女兒：媽獲模範母親實至名歸2018-05-06 13:52
網傳台中停水範圍擴大 台水澄清2018-05-05 23:18
影／50歲大叔「亞果出任務」跨世代救援家扶受虐兒2018-05-06 13:21
超越血緣的愛 寄養家庭招募趕不及需求2018-05-06 12:41
苗縣親子公園 設計走海洋風2018-05-05 23:31
旱象嚴峻如何度過 水雉生態園區這麼說2018-05-06 15:56
鄭文燦聽見民意 桃捷棕線地下化有譜2018-05-05 23:17
殘父用嘴換尿布 子長大照護回報2018-05-05 23:42
竹縣桐花祭 邀你過客庄生活2018-05-05 23:27
金門包機直飛花蓮之旅 6月20日首航2018-05-06 14:54
鳳山共合宅創意住居 14戶青年小家庭歡喜入厝2018-05-06 11:06
留言