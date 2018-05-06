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阿里山公路落石砸中轎車車窗 晚間預警性封閉

深澳電廠惡化北市空氣品質 北市府表態了...

現在復水了 中市大停水提早結束

2018-05-06 21:24聯合報 記者黃寅╱即時報導

台灣自來水公司進行「五合一工程」，台中11個行政區原預計自5月5日上午10時至5月7日凌晨3時停水41小時，但由於水公司提前施工和日夜加快速度趕工，工程提早完成，今晚7時45分已全面恢復供水，較預定時間提早7小時。

水公司人員說，這次受影響的神岡、潭子、大雅、西屯、南屯、烏日、沙鹿、龍井、大肚、梧棲、清水，及台中港區台中港、加工區與關連工業區均已復水。

水公司人員說，個別用戶如有尚未復水情形，可能是抽水機氣塞或水表阻塞等問題導致，可向水公司1910客服專線反映。

台灣自來水公司進行「五合一工程」，台中11個行政區原預計要停水41小時，但由於水...
台灣自來水公司進行「五合一工程」，台中11個行政區原預計要停水41小時，但由於水公司提前施工和日夜加快速度趕工，工程提早完成，今晚較預定時間提早7小時復水。圖／台灣自來水公司提供
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台灣自來水公司進行「五合一工程」，台中11個行政區原預計要停水41小時，但由於水...
台灣自來水公司進行「五合一工程」，台中11個行政區原預計要停水41小時，但由於水公司提前施工和日夜加快速度趕工，工程提早完成，今晚較預定時間提早7小時復水。圖／台灣自來水公司提供
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台灣自來水公司進行「五合一工程」，台中11個行政區原預計要停水41小時，但由於水...
台灣自來水公司進行「五合一工程」，台中11個行政區原預計要停水41小時，但由於水公司提前施工和日夜加快速度趕工，工程提早完成，今晚較預定時間提早7小時復水。圖／台灣自來水公司提供
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