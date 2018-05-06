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當年小一當車手查帳 現是護專生感謝寄養媽媽陪伴

2018-05-06 16:56聯合報 記者林宛諭╱即時報導

慶祝母親節，彰化縣長魏明谷今天在縣長公館宴請縣內寄養媽媽，感謝寄養家庭的愛心，讓一些家庭功能喪失的孩子有避風港，寄養媽媽莊富美說，曾有一名寄養兒，父母吸毒，小一就幫媽媽當「車手」查帳戶，她原本很擔心這孩子未來可能不會正常就學，他們陪伴這孩子希望能給她有正常家庭的溫暖，十年後這孩子跟她連絡上，告訴她已在念護專，讓她覺得很欣慰。

彰化家扶中心主任王震光說，寄養家庭還不足，需要更多愛心家庭投入，扶助需要安置的孩子，寄養媽媽最年輕的是莊富美，26歲就當寄養媽媽，年紀最大的58歲郭后同已收留40多名寄養童。

魏明谷與夫人劉慧如今天也贈送康乃馨給寄養媽媽們，感謝她們偉大無私的付出，魏明谷說，寄養家庭給這些家庭功能有缺陷的孩子一個暫時的家，陪伴他們享受正常家庭的溫暖，也讓孩子們看到人性光輝。

莊富美當寄養媽媽十年，她的丈夫曾在監獄服務，有感於有些受刑人本性不壞，且受刑人的子女教養問題值得關心，她笑說「那時她負責顧小的，老公顧大的」。

彰化縣內目前有69戶寄養家庭寄養99位兒少，另有5戶親屬寄養6名兒少，王震光說，每個寄養家庭管控在寄養1到2名兒少，確保寄養品質，部分寄養家庭也需要有喘息時間，所以還需要更多親子功能不錯、有愛心的家庭加入，分攤照顧兒少。

王震光說，遭受遺棄、兒虐的孩子有的會有說謊、偷竊等偏差行為，也曾有寄養小孩想引起寄養家庭媽媽的關心和照顧，甚至故意亂大便，甚至把便便糊在牆壁，在謀合期要很有耐心，但寄養家庭也沒打罵，還付出愛心，慢慢教導。

慶祝母親節，彰化縣長魏明谷在縣長公館宴請縣內寄養媽媽，感謝寄養家庭的愛心，讓一些...
慶祝母親節，彰化縣長魏明谷在縣長公館宴請縣內寄養媽媽，感謝寄養家庭的愛心，讓一些家庭功能喪失的孩子有避風港。記者林宛諭／攝影
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寄養媽媽莊富美和丈夫一起付出心力照顧被安置的兒少，連二個兒女也和被安置的兒少玩在...
寄養媽媽莊富美和丈夫一起付出心力照顧被安置的兒少，連二個兒女也和被安置的兒少玩在一起，說他們又多了很多兄弟姐妹。記者林宛諭／攝影
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慶祝母親節，彰化縣長魏明谷在縣長公館宴請縣內寄養媽媽，感謝寄養家庭的愛心，讓一些...
慶祝母親節，彰化縣長魏明谷在縣長公館宴請縣內寄養媽媽，感謝寄養家庭的愛心，讓一些家庭功能喪失的孩子有避風港。記者林宛諭／攝影
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寄養家庭魏明谷
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