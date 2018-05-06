4 個孩子的媽重返校園當學生 如願戴上護理師白帽

2018-05-06 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



大葉大學護理學系昨天為即將升上二年級、要到醫院展開臨床實習的150名護理系學生，舉行加冠典禮。最受矚目的「準護理師」是4個孩子媽的莊璧禎，她說，原本念地政，當了媽媽後，更能理解與期待彰化有更好的育兒環境，去年決定重返校園再當學生。

大葉大學4年前開辦護理系，招生3班，每班50名，每年大學放榜後都是「秒殺」。護理暨健康學院院長蔡秀鸞說，救一個人的生命是英雄，救無數人生命的是護理師，從事護理領域不只是要有專業度與使命感，更要有一顆熱忱關懷的心。

蔡秀鸞說，加冠儀式代表生力軍加入護理行列，特別選在5月12日國際護師節前一星期，為即將進入職場實習的學生舉辦加冠典禮，傳承護理服務精神，期許他們發揮所長，幫助需要的人。

加冠典禮，老師為女生戴上護理師白帽、男生佩掛上聽診器；接著是傳光儀式，蔡院長從南丁格爾手中接過燭光，把光傳給老師，再由老師將光傳給學生，學生們依序把光傳給身旁的同學，象徵護理精神的薪火相傳。很多家長參加典禮共同見證，彰化秀傳醫院副院長林淑娟、衛福部彰化醫院護理長何淑貞也到場祝福學生。

莊璧禎是彰化市禮運實業公司總經理，已有碩士學位，她丈夫楊曜聰全程觀禮見證。看到太太終於圓夢，戴上護理師白帽，他說，加冠是護理系學生的成人禮，戴上護理師帽是責任也是榮耀的開始，期待未來太太學成之後，能為護理產業貢獻心力。

莊璧禎說，大葉大學剛成立護理系時，她就很想來念，但考量孩子年紀還小，直到去年最小的孩子上國小，才透過轉學考，進入護理系大三就讀。