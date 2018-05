影/感動齊柏林的天籟之音 唱出對母親的感謝

2018-05-05 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



「You raise me up, so I can stand on mountains....」信義鄉布農族小朋友的清量純淨的歌聲,今天下午迴盪在八卦山,為參加母親節音樂會大小朋友帶來寧靜與安樂,也代表大家感謝所有的媽媽們「母親節快樂」。

導演齊柏林「看見台灣」紀錄片中,信義鄉原聲合唱團小朋友登上玉山山頂,舉著國旗高唱「拍手歌」感動許多人。而羅娜國小前校長馬彼得今天下午也帶著台灣原聲合唱團和台灣原聲打擊樂團到南投市八卦山微熱山丘,參加「原來是愛」母親節音樂會,原住民動感的打擊節奏和布農族八部合音的天籟歌聲,也帶給數百名遊客深深的感動。

在馬彼得的指揮下,布農族小朋友以八部合音演唱原住民歌曲、宗教歌曲,以及心肝寶貝、外婆的澎湖灣等歌頌母愛的歌曲,嘹亮動聽的歌聲,讓市集廣場數百名遊客沈浸在動聽的音樂中,連路過民眾也席地坐在草地上,聆聽動聽的歌聲。

來自台北的蕭媽媽挺著大肚子也來聆聽演唱會,她說,再不久兒子就要出生,產前壓力不小,但小朋友動聽感人的歌聲,讓她放鬆很多,感覺肚子裡的胎兒也安靜下來,希望將來兒子出生後,也能有這麼好的歌喉。