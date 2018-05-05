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台大學代會議長：管中閔違法兼職事證明確

影／感動齊柏林的天籟之音 唱出對母親的感謝

2018-05-05 18:53聯合報 記者江良誠╱即時報導

「You raise me up， so I can stand on mountains....」信義鄉布農族小朋友的清量純淨的歌聲，今天下午迴盪在八卦山，為參加母親節音樂會大小朋友帶來寧靜與安樂，也代表大家感謝所有的媽媽們「母親節快樂」。

導演齊柏林「看見台灣」紀錄片中，信義鄉原聲合唱團小朋友登上玉山山頂，舉著國旗高唱「拍手歌」感動許多人。而羅娜國小前校長馬彼得今天下午也帶著台灣原聲合唱團和台灣原聲打擊樂團到南投市八卦山微熱山丘，參加「原來是愛」母親節音樂會，原住民動感的打擊節奏和布農族八部合音的天籟歌聲，也帶給數百名遊客深深的感動。

在馬彼得的指揮下，布農族小朋友以八部合音演唱原住民歌曲、宗教歌曲，以及心肝寶貝、外婆的澎湖灣等歌頌母愛的歌曲，嘹亮動聽的歌聲，讓市集廣場數百名遊客沈浸在動聽的音樂中，連路過民眾也席地坐在草地上，聆聽動聽的歌聲。

來自台北的蕭媽媽挺著大肚子也來聆聽演唱會，她說，再不久兒子就要出生，產前壓力不小，但小朋友動聽感人的歌聲，讓她放鬆很多，感覺肚子裡的胎兒也安靜下來，希望將來兒子出生後，也能有這麼好的歌喉。

微熱山丘創辦人許銘仁說，當初創辦時就希望以「發現台灣在地美好」作為理念，因此，遊客到微熱山丘都能免費品嘗鳳梨酥和熱茶，感受台灣的奉茶文化。他看到原聲合唱傳和打擊樂團的小朋友，在導演齊柏林「看見台灣」紀錄片中，登上玉山山頂舉著國旗高唱「拍手歌」，他也被小朋友的毅力和歌聲感動，因此義賣天使蛋糕贊助小朋友的教育演出基金，也希望透過小朋友的歌聲感謝媽媽們，並傳達台灣的美好。

台灣原聲合唱團昨天在微熱山丘舉辦母親節音樂會，動聽純淨的歌聲讓在場觀眾陶醉。記者...
台灣原聲合唱團昨天在微熱山丘舉辦母親節音樂會，動聽純淨的歌聲讓在場觀眾陶醉。記者江良誠／攝影
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台灣原聲合唱團昨天在微熱山丘舉辦母親節音樂會，布農族八部合音動聽的歌聲，讓遊客也...
台灣原聲合唱團昨天在微熱山丘舉辦母親節音樂會，布農族八部合音動聽的歌聲，讓遊客也席地而坐聆聽。記者江良誠／攝影
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台灣原聲合唱團今天在微熱山丘舉辦母親節音樂會，動聽純淨的歌聲讓在場觀眾陶醉。記者...
台灣原聲合唱團今天在微熱山丘舉辦母親節音樂會，動聽純淨的歌聲讓在場觀眾陶醉。記者江良誠／攝影
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台灣原聲合唱團今天在微熱山丘舉辦母親節音樂會，動聽純淨的歌聲讓在場觀眾陶醉。記者...
台灣原聲合唱團今天在微熱山丘舉辦母親節音樂會，動聽純淨的歌聲讓在場觀眾陶醉。記者江良誠／攝影
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微熱山丘布農族母親節
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