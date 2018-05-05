周清玉促成台語文創意園區 蔡英文率員揭牌給足面子

2018-05-05 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣前縣長周清玉一手推動的國內第一座台語文創意園區，今天總統蔡英文給足面子，帶領總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君、教育部長吳茂昆等要員南下彰化主持揭牌儀式，讓周清玉和丈夫、前考試院長姚嘉文非常開心。

周清玉在縣長任內很重視與推廣「阮兜講台語」的母語運動，卸任後仍每年舉辦台語演講比賽，努力了24年，獲得縣長魏明谷力挺；縣府教育處利用面積達7.8綠色學習園區的閒置空間，規畫台語文創意園區，今天舉行揭牌儀式後啟用。

縣府教育處長鄧進權說，綠色學習園區內有豐富的本土植物，規畫台語文創意園區計畫時，縣府曾向文化部提議，將來是否能與對面的國立彰化生活美學館融合為一。

鄭麗君今天說，國立彰化美學生活區的功能與定位一直不明確，因有很好的硬體設備、人事和預算，可考慮與台語文創意文化園區重新規畫合，轉型為保存與推動台語文的展館與推動基地。

「周縣長（周清玉）有給我警告過，今仔日一定要講台語」蔡英文致詞都用台語說，她是當了民進黨主席後，才比較常說台語，台語文創意園區是國內第一個台語文園區，是彰化縣前縣長周清玉長期的主張，努力了24年，獲得縣長魏明谷的支持，希望園區成為下一代講台語、了解台語的空間。

蔡英文說，彰化縣有豐富的台語文化，也出產很多台語歌曲，這個月的總統府音樂會要在員林（演藝廳）舉辦，會有很多彰化的台語歌曲，大家一定要來聽，為著台語文化，為著台灣的主體性，大家作伙來打拚。

縣府配合園區啟用，成立跨局處的台語文推動委員會，聘請周清玉擔任主任委員。周清玉說，新世代愈來愈多人不用台語交談，政府要重視，她長期推動「阮兜講台語」運動，希望除了學校重視母語教學，更希望父母在家裡能與孩講台語、客語或原住語，把母語傳承下去，不然有一天母語都會消失。