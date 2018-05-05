原民童美聲迴盪八卦山 音樂會慶母親節

2018-05-05 22:30 中央社 南投縣5日電



「原來是愛」母親節音樂會今天下午在南投八卦山村民市集登場，台灣原聲童聲合唱團帶來多首代表母愛的動人歌曲，獻給在場每一位母親，吸引千人聆聽，共度溫馨難忘的母親節。

微熱的立夏之日，南投與彰化交界的八卦山巔，迴盪著來自信義鄉原住民孩童美聲，白色大帳棚下，微風徐徐穿過，近千人聽著悠揚樂聲，放鬆地沉浸暖陽午後時光，現場座無虛席，眾人共同提前歡慶母親節，包括前總統馬英九的夫人周美青也是來賓。

微熱山丘創辦人許銘仁表示，舉辦「原來是愛」母親節音樂會，秉持「發掘台灣在地美好」精神，邀請曾參演紀錄片「看見台灣」的台灣原聲童聲合唱團、原聲打擊樂團，帶來近2小時精彩演出，除演唱「心肝寶貝」「外婆的澎湖灣」等多首代表母愛的動人歌曲，還有無伴奏合唱，重新詮釋西洋經典歌曲。

許銘仁說，每年5月在村民市集舉辦母親節音樂會，以原住民孩童單純快樂的樂聲，傳遞愛與感謝獻給現場每一位母親，並規劃義賣攤位，銷售合唱團專輯，民眾購買可額外獲得贊助的天使蛋糕，義賣所得全數作為原聲孩童的教育及演出基金。

台灣原聲童聲合唱團指揮、東埔國小校長馬彼得說，感謝微熱山丘在母親節前夕為所有媽媽舉辦這場音樂會，今天縣內恰好有許多比賽，團員分身乏術，所幸有畢業學長姐友情支援，讓音樂會如期舉行，原聲的團員很樂意透過音樂會祝福天下所有母親。