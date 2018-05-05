暨大附中腦癌學生 向醫院請假參加統測挑戰自己

2018-05-05 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



四技二專統測今明兩天舉行，暨大附中考生張國駿因惡性腦瘤長期接受化療，但他特別向醫院請假，撐著虛弱的身體堅持與同學一起應試，希望靠著自己的學習成果，考上理想的大學。

張國駿今天在南投縣南開科技大學應試，他因為長期化療的關係，今天得戴著帽子和口罩應試，免得又受到感染。導師李瑩慧老師和暨大附中校長張正彥也到場關心，看到他雖然身體虛弱，仍希望和其他考生一樣應試，張正彥說，看了心裡很不捨，但為對國駿的毅力和勇氣感動，也衷心祝福考上理想大學，身體也能早日康復。

張國駿高一時因頭部劇痛就醫，發現罹患腦癌，因為病況嚴重，他休學兩年密集的開刀、電療與化療，前年復學。但因為腦癌關係，他得裝設人工血管，還得忍受頭痛、頭暈、記憶力嚴重減退、雙腳無力等問題，他仍十分認真學習。就算下午要回醫院複診，他早上仍到校上課。他也請老師一視同仁，不要對他特別關心，而校內新詩團朗比賽、英文歌唱，他都和同學一起參加，雖然強忍病痛展露笑顏，樂觀勇敢的鬥志，讓老師同學都佩服。

張媽媽說，國駿非常貼心，雖然受到疾病的打擊，仍努力不懈。而他的腦癌治療，自費每劑近7萬元，一次療程就要10劑，且再包括其他相關醫療費用，就要近百萬醫療費，還好麥當勞癌症之家的協助，雖然醫療費用龐大，但張媽媽一再鼓勵他，一定要努力堅持下去。

人緣十分好的國駿，特別感謝老師、同學這三年來對他的好，讓他覺得很感激。同時很感謝學校老師的幫助，已通過檢定的國駿說，希望未來能就讀最愛的電腦資訊類的科系。