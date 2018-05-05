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廣袤的二葉松 潛藏森林大火危機

2018-05-05 01:21聯合報 記者董俞佳╱即時報導

氣候變遷導致的暖化、乾旱等氣候現象越來越劇烈，其也導致世界各地陸續引發森林大火，而受到國際專家關注。回到國內，國有林地上超過7千公頃的二葉松因樹幹富含油脂，除了人為引火之外，甚至還可能自燃釀災。面對氣候暖化、乾旱威脅，這片廣袤蔥鬱的二葉松純林地帶，也升高森林大火釀災危機。

氣候暖化加劇乾旱、熱風、狂風等氣候現象，國際紛紛傳出森林大火事件，去年底美國加州發生森林大火，造成23死、百餘人受傷、超過6百人下落不明，日前又傳出澳洲雪梨西南部傳出森林大火，森林燒毀超過2500公頃。

反觀國內情況，每年有近半時間位處乾旱季節，再隨著氣候暖化影響，使得高溫紀錄不斷提升，光是去年，各地就傳出20幾場山林火警，而讓人憂心的是有「森林縱火者」台灣二葉松遍布台灣中部中海拔山區，加深森林大火隱憂。

林業試驗所林試所技術服務組長陳燕章指出，台灣二葉松富含松脂、再加上不易腐化的松針葉、會累積在林地上，除了遇到火源容易引燃之外，如果遇到乾旱、高溫天氣也容易自燃，或者風很大時，樹木間摩擦也有引火機率。

根據農委會林務局資料顯示，除了天然分佈的松樹林面積6.8萬公頃外，台灣二葉松造林面積3.5萬公頃，還有民國60幾年間接受美國援助，於中部梨山、武嶺地區造林，種植7千多公頃的二葉松等，當時種植台灣二葉松的目的在於在最短的時間取得大量的工業原料材，所以選擇純林同齡林栽植。

林務局林政管理組組長黃麗萍指出，一旦引發森林大火，生態要恢復很困難，再加上台灣地形陡峭，大火過後，若要重新造林，不只需要很長的時間恢復，也要許多經費投入，而且初期栽植小苗，若又遇到豪大雨、颱風，就很容易再崩垮。

黃麗萍指出，同質性高之二葉松純林不只容易有病蟲害蔓延問題，也容易引發火災，林務局將它列入重要森林防火地區，配合當地條件佈設天然防火林帶、建立灑水管線等防火設施，以保護好我們的好夥伴 - 森林。

林務局兩招 欲拆解危機

台灣二葉松大部分位於高山地帶，若[發生森林大火，人員難以抵達撲滅救災，恐重創山林，衝擊野生動物與生態。林務局去年開始於梨山、武嶺地區建置自動灑水帶，並且種植防火的栓皮櫟，形成天然的防火林，以預防森林大火延燒。

林務局副局長楊宏志表示，台灣每年10月到4月是乾旱季節，面對二葉松可能潛藏的森林火災危機，每年林務局都會邀請各單位開會研商説明森林火災防範的相關標準作業程序，譬如宣導民眾小心用心，聘僱社區民眾參與巡邏，刈除道路兩旁雜草和易燃物，增加火災好發地區的巡視頻率及強度等等。他說，現在在梨山地區建置實驗性的蓄水池，如果發生森林火災時，就能由人員立即啓動自動灑水設施進行滅火。

林務局林政管理組組長黃麗萍說，利用自動噴灑水線沿著火災風險高之二葉松林區域建構，就可以解決高山地區因缺水，不易撲滅火災的問題，除了建置自動灑水噴灌系統外，去年於武嶺地區規劃防火林帶配置，樹種選擇耐熱、耐火燒之闊葉樹種栓皮櫟為主，栓皮櫟樹皮厚實，不易燃燒，大火過後能再生枝葉繼續生長，加上林木主根很深，側根幅寬，具有很強的抗風能力，是營造防火、防風之優良樹種。而二葉松松脂多，起火時易助燃，藉由栓皮櫟林帶形成防火牆效果，阻擋火勢漫延，而不會短時間釀成山林大火，免除森林資源毀滅之危機。

國外有專家陸續建議，面對氣候變遷應調整為較不會引火的樹種，楊宏志表示，台灣二葉松森林的面積很大，不可能一下子全部改掉，但針對已經發生過森林火災的，會改為種植較防火的闊葉樹種。

二葉松富含松脂，易自燃。圖林務局提供
二葉松富含松脂，易自燃。圖林務局提供
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森林大火將嚴重破壞生態。圖林務局提供
森林大火將嚴重破壞生態。圖林務局提供
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台灣廣袤的二葉松潛藏森林大火危機。圖林務局提供
台灣廣袤的二葉松潛藏森林大火危機。圖林務局提供
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火災暖化氣候變遷
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