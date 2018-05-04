彰化汙染農地已解列48公頃 議員籲持續監控

2018-05-04 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣府進行土壤及地下水汙染整治業務去年再被環保署評鑑為特優，環保署進行表揚，彰化環保局表示，彰化縣自105年起分期分批執行汙染農地改善，至今已解列48公頃農地，還地於民；不過縣議員賴清美指出，有農民反映解列汙染的農地根本還不適合耕作，而且對於汙染源縣府一定要繼續嚴加控管。

環保署進行全國地方政府土壤及地下水汙染整治業務評鑑，彰化縣環保局評鑑為特優，今天環保署由副署長張子敬表揚彰化縣環保局，張子敬表示，土壤汙染與地下水整治是環保署目前主要業務，對於受汙染農地期待讓農民們能在很短時間內，再次在自己農地耕作，並對政府整治有信心，也期望未來在業務上推動，如果有更好、更新想法都歡迎提出討論、一起進步。

彰化縣農地汙染面積311公頃，汙染範圍包括彰化市、鹿港、福興、埔心、秀水、線西、埔鹽、花壇、大 村、和美等10鄉鎮市，環保署計畫在民國110年完成整治，111年解除列管，農地歸還農民耕種。

彰化縣環保局長戴瑞文表示，環保局從105年開始以翻土、排客土等方式整治汙染農地，目前已有48公頃整治完成解除列管，今年預計會再解除50多公頃。

戴瑞文說，除了農地汙染整治已具成果，也進行縣內地下水質監測、地下儲槽系統查核與監測、汙染場址周邊擴大監測及有土壤地下水汙染疑慮工廠調查等汙染查證工作等，並建立汙址管理制度，106年間彰化縣共有1處加油站、7處工廠、3筆其他場址及258筆農地場址共計269處土壤或地下水汙染場址完成汙染改善。

不過縣議員賴清美指出，最近接獲農地汙染已解除列管的農民反映「農地根本還不能種植」，土質太鬆軟，又有高低差，插秧時落差很大，無法平均灌溉，不知這種農地怎麼種，環保署應該再延長整治後一年繼續補助農民，讓農民能慢慢整地。

戴瑞文說，他們接獲農民反映後已向環保署爭取，希望能延長停耕補助半年到一年，農地剛整治完的確有少部份農地比較鬆軟，應該等比較密實時再耕作。