東埔溫泉區管線亂天際線 擬3年改善

2018-05-05 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張家樂 ／南投報導



南投縣觀光資源豐富，但天空布滿蛛網般的纜線，常讓遊客感到掃興。 本報資料照片 分享 facebook 南投縣好山好水、風景秀麗，但常有遊客抱怨，風景區的天空到處都是管線，有電線、網路電纜線和溫泉水管，一大束管線從天空滑過山壁很礙眼。南投縣政府將斥資3億餘元，改善信義鄉東埔風景區的管線，還給溫泉鄉一片乾淨的天際線，也為風景區樹立典範。

信義東埔溫泉以品質佳，但管線零亂出名，縣府向中央爭取3億元補助讓管線地下化。縣長林明溱說，整理管線時，溫泉區也將興建溫泉共管，統一供應溫泉，日後每家溫泉旅館都裝一座水表，溫泉走共管，水管也統統地下化。

縣府工務處長陳錫梧說，中央已核定東埔溫泉區整建計畫，預計從107年至109年，3年投入3億5千萬元，辦理管線地下化等溫泉景觀工程，縣府須自籌5700萬元配合。

林明溱說，改善東埔溫泉區管線只是起步，希望溫泉區在整理管線之餘，興建溫泉蓄水池，溫泉水流到水池後，再透過管線流到溫泉飯店，一來可避免管線亂拉影響景觀，收取溫泉費也可以增加公庫收益。

南投縣政府提報營建署的亮點計畫，將進行東埔溫泉區觀光市街整理，包括人文地景、溫泉區街道幸福設施、無障礙系統建置，休憩廣場、旅館區騎樓整平及天空纜線整理等，透過相關建設，促進東埔觀光景點發展及永續經營。