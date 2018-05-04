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全國最大UNO貨櫃市集今開幕 粉絲朝聖

2018-05-04 17:47聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市繼上周台灣最大的日本蔦屋書店台中市政旗艦店開幕後，台中大遠百旁的台灣最大貨櫃市集UNO市集今天開幕，市集內還打造「聆聽花開的聲音」主題貨櫃，迎接台中花博盛會，業者今天以「都會樂園、FUN心幸福」為主題，舉行UNO鐘塔落成啟用典禮，花博吉祥物「虎媽」也蒞臨市集，萌翻全場。

UNO市集佔地2600坪，共有30個美食、手作、文創商品等貨櫃市集品牌，21個中部傳產二代創業經營。今天的開幕典禮，由全球瓶蓋大王、宏全集團兄弟檔戴宏全與人山建設董事長戴宏一，以及台中市長林佳龍等人共同揭幕。

林佳龍說，繼蔦屋書店上周開幕後，UNO市集結合創意及公益，利用貨櫃屋營造都市內閒置土地成為好吃又好玩的景點，引進國際性連鎖美食、茶飲等品牌進駐，為市民帶來生活美學空間，市府也全力協助交通等配套措施，歡迎民眾來享受慢活時光。

為迎接2018台中世界花卉博覽會，市集中有一貨櫃以花博slogan「聆聽花開的聲音」為主題設計，結合吉祥物家族及台中特色花卉意象，貨櫃內部播映花博簡介動畫及形象影片。

戴宏一說，UNO市集規劃國際性連鎖美食、中部知名隱藏版美食，以及特色茶飲、釀酒等文創品牌進駐，設置旋轉木馬、童話城堡等設施，也引進品牌進化的pop-up store不定期現身，形塑青年創作育成平台，鼓勵品牌餐飲、街頭藝文、創新活動等進駐。

林姓女大學生說，她今天和台中黃姓友人一起來逛UNO市集，發現市集色彩很鮮艷，各貨櫃市集都各有主題，很有特色，像她喜歡的文創、手作小店，這裡有很多家，「很好逛」。

台中大遠百旁的台灣最大貨櫃市集UNO市集今開幕。記者趙容萱／攝影
台中大遠百旁的台灣最大貨櫃市集UNO市集今開幕。記者趙容萱／攝影
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台灣最大貨櫃市集UNO市集今開幕，台中市長林佳龍（中）到場宣傳花博，並啟用UNO...
台灣最大貨櫃市集UNO市集今開幕，台中市長林佳龍（中）到場宣傳花博，並啟用UNO鐘塔。記者趙容萱／攝影
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台灣最大貨櫃市集UNO市集今開幕，貨櫃市集種類很多，各有特色。記者趙容萱／攝影
台灣最大貨櫃市集UNO市集今開幕，貨櫃市集種類很多，各有特色。記者趙容萱／攝影
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台灣最大貨櫃市集UNO市集今開幕，市集內的超級扭蛋機相當吸睛。記者趙容萱／攝影
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台灣最大貨櫃市集UNO市集今開幕，吸引民眾參觀。記者趙容萱／攝影
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台灣最大貨櫃市集UNO市集今開幕，吸引民眾參觀。記者趙容萱／攝影
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台灣最大貨櫃市集UNO市集今開幕，台中市長林佳龍到場宣傳花博。記者趙容萱／攝影
台灣最大貨櫃市集UNO市集今開幕，台中市長林佳龍到場宣傳花博。記者趙容萱／攝影
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