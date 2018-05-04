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影／不用電的老玩具 讓電玩世代的高中生玩瘋了

2018-05-04 00:09聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣中興高中今天充滿笑聲，國小退休校長吳望如到中興高中展出一百多件古早童玩，街頭藝人賴三義更教導學生打陀螺、跳格子、竹蜻蜓，讓電玩是帶的高中生也玩得興高采烈，感受古早童玩單純的樂趣。

吳望如是新北市米倉國小退休校長，他收集不少古早童玩，包括鐵皮玩具、紙牌、竹筷槍、陀螺等，今天應邀到中興高中圖書館附設藝術中心展出，讓學生也能感受古早童玩的魅力。

中興高中也邀請街頭藝人賴三義帶著學生玩遊戲，包括跳格子、踢毽子、玩竹蜻蜓、吹象鼻笛以及戳戳樂，南投特殊教育學校師生共28人也一起參與，玩得相當開心！

賴三義說，台灣早期物資缺乏，兒童的玩具都是取材自生活周遭物品，例如削竹片做竹蜻蜓、竹筷槍、削木頭做陀螺，遊戲的過程中也可以學習到很多生活技能，也學習和大自然互動。

這些童玩也是台灣歷史的縮影，從早期的竹蜻蜓、木製陀螺，到後來的鐵皮、塑膠玩具，從童玩類型也能看出台灣社會發展歷程。

中興高中學生也跟著賴三義打陀螺、跳格子，看到賴三義能將簡單的玩具玩出不同的花樣，都相當佩服。陳姓學生說，他小時候打電動玩具或遙控車，這些古早童玩或遊戲，看似簡單其實很講究技巧，有的還需要和同學配合，玩起來比電玩遊戲更刺激，也能感受以前兒童更能感受童玩簡單卻純真的樂趣。

中興高中學生玩起早期農村童玩，也能感受童玩的簡單樂趣。圖／中興高中提供
中興高中學生玩起早期農村童玩，也能感受童玩的簡單樂趣。圖／中興高中提供
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中興高中學生玩起早期農村童玩，也能感受童玩的簡單樂趣。圖／中興高中提供
中興高中學生玩起早期農村童玩，也能感受童玩的簡單樂趣。圖／中興高中提供
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中興高中學生玩起跳格子，一樣興高采烈。圖／中興高中提供
中興高中學生玩起跳格子，一樣興高采烈。圖／中興高中提供
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街頭藝人圖書館
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