南投文化基金經費不足 130位藝術家義賣一起推動藝文

2018-05-04 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣文化基金是南投藝術文化的重要推手，過去靠基金孳息運作，但近幾年因為低利率，每年只剩一百多萬可運用，包括書法大師李轂摩、前縣長林源朗等藝術家今天共同捐贈152件作品，12日起展出並義賣，希望為南投縣藝文推廣注入活水。

南投縣副縣長陳正昇說，南投縣文化基金會成立30年，是南投縣許多藝文活動的資金來源，當初基金共有一億多元，每年銀行孳息約有五、六百萬元，但這幾年銀行利率低落，現在每年孳息剩一百多萬元，許多藝文活動經費都捉襟見肘。

為了幫助南投文化基金會挹注更多資源，130多名藝術家包含柯耀東、李轂摩、寧可、謝坤山及陳輔弼都提供個人作品義賣，範圍水彩、水墨、油畫、書法、膠彩、壓克力、攝影與陶竹木工藝等，代表他們對南投藝文發展的關心，齊心為提升南投藝文推展。