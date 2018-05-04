南投文化基金經費不足 130位藝術家義賣一起推動藝文
南投縣文化基金是南投藝術文化的重要推手，過去靠基金孳息運作，但近幾年因為低利率，每年只剩一百多萬可運用，包括書法大師李轂摩、前縣長林源朗等藝術家今天共同捐贈152件作品，12日起展出並義賣，希望為南投縣藝文推廣注入活水。
南投縣副縣長陳正昇說，南投縣文化基金會成立30年，是南投縣許多藝文活動的資金來源，當初基金共有一億多元，每年銀行孳息約有五、六百萬元，但這幾年銀行利率低落，現在每年孳息剩一百多萬元，許多藝文活動經費都捉襟見肘。
為了幫助南投文化基金會挹注更多資源，130多名藝術家包含柯耀東、李轂摩、寧可、謝坤山及陳輔弼都提供個人作品義賣，範圍水彩、水墨、油畫、書法、膠彩、壓克力、攝影與陶竹木工藝等，代表他們對南投藝文發展的關心，齊心為提升南投藝文推展。
南投縣文化局長林榮森說，這些作品將以優惠價格售出，回饋給支持藝文發展的朋友，作品將從12日在文化局「玉山展覽室」、「九九展覽室」展出至23日，而152件作品包括捐贈人簡介都可在南投文化基金會臉書粉絲頁查詢，展售期間未售出作品，也可於在基金會臉書繼續認購，為期2個月。南投縣工業會和企業家也率先響應，認購11件作品，希望一起推展南投藝文。
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