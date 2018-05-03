彰縣農業技術團師傅不夠派遣 續招成員有忙不完工作

2018-05-03 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



只要流汗肯學，變成師傅就很搶手！彰化縣農會去年以來執行全縣農業技術團成效好，30名師傅不夠派遣，農委會委託芬鄉農會再招募20名，從事工作包括水果分枝採收、蔬菜、水稻管理，今起至5月23日受理報名。

農委會去年在彰化等14縣市成立37團農業人力團，共募得842名農務人員投入農事服務，農委會說，因農業缺工問題仍嚴重，今年擴大辦理各項改善農業缺工措施，拓增新勞動力。首波擴增「農業耕新團」，彰化縣耕新團委託芬園鄉農會承辦招募事宜。

芬園鄉農會推廣部主任林貴秋說，去年彰化縣農會負責招募、訓練的農事服務團30人，已從農業門外漢變成師傅級農夫，普遍受到雇主的肯定，已變得搶手，不夠派工，農委會才決定再招兵買馬，讓更多人投入農業。

縣農會推廣主部主任陳貴美說，去年帶著農事服團成員到埔鹽、溪州等鄉鎮田裡講習和實作時，剛開始不少老農根本無法接受，不相信他們會做下去，結果有很多成員積極跟著老農學習，對管理果園、蔬菜和水稻技術已駕輕就熟，讓老農從懷疑到喜歡，不少成員排班緊湊，這鄉鎮的工作今天忙完，明天就到他鄉鎮幫忙。

報名者通過甄選為農耕士，未上工就有薪水領，須全程參加勞工安全須知與職業道德等勞動相關課程訓練，並依實際參與訓練時數，每人每小時核發140元獎助金，結訓後，來由農會統一媒合到缺工農場，協助農事服務工作。林貴秋說，除雇主提供每小時時薪140元，農委會另提供就業獎勵金，每人每小時50元，每月以176小時為限，即每月最高8800元。