這次消息是真的！中部6縣市萬安演習日期確定了

2018-05-03 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



這次是真的了！今年中部六縣市同步萬安演習的時間，確定是6月7日（星期四）下午13時30分至14時。彰化縣警察局長林順家今天說，警方會透過各新聞媒體、廣播電臺、（LED）看板、社區公布欄等積極宣導，使民眾充分了解演習的時間及內容。

「依據防空演習實施辦法，凡萬安演習日期及時間均應以國防部正式函文或公告資訊為準。」縣警局民防管制中心主任蕭小林說，縣警局已收到相關公文，依規定國防部要舉行萬安演習，與相關機關協調後，會在1個月前正式公告；國防部已確定會在5月8日正式警方也會配合宣導，這次演習時間是真的，歡迎民眾大力幫忙宣導。

四月初開始，臉書社群網站瘋傳「2018年4月13日下午13：30到14：00，中部五縣市有萬安演習」，後來又有人貼文說是5月17日，讓警方很困擾，彰化縣警察民防管制中心出面澄清都是謠言，希望網民不要再轉貼。