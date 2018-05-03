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這次消息是真的！中部6縣市萬安演習日期確定了

2018-05-03 16:39聯合報 記者何烱榮╱即時報導

這次是真的了！今年中部六縣市同步萬安演習的時間，確定是6月7日（星期四）下午13時30分至14時。彰化縣警察局長林順家今天說，警方會透過各新聞媒體、廣播電臺、（LED）看板、社區公布欄等積極宣導，使民眾充分了解演習的時間及內容。

「依據防空演習實施辦法，凡萬安演習日期及時間均應以國防部正式函文或公告資訊為準。」縣警局民防管制中心主任蕭小林說，縣警局已收到相關公文，依規定國防部要舉行萬安演習，與相關機關協調後，會在1個月前正式公告；國防部已確定會在5月8日正式警方也會配合宣導，這次演習時間是真的，歡迎民眾大力幫忙宣導。

四月初開始，臉書社群網站瘋傳「2018年4月13日下午13：30到14：00，中部五縣市有萬安演習」，後來又有人貼文說是5月17日，讓警方很困擾，彰化縣警察民防管制中心出面澄清都是謠言，希望網民不要再轉貼。

107年軍民聯合防空（萬安41號）演習日期今天確定了，演習地區包括苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市等6縣市。今天彰化縣副縣長陳善報在縣警局主持萬安41號全民防空演練協調會，陳善報說，演習期間警報發布後，民眾應遵循警察、憲兵、民防人員引導，人車立即疏散避難、配合燈火及交通管制。

彰化縣副縣長陳善報今天在縣警局主持萬安41號全民防空演練協調會。記者何烱榮／攝影
彰化縣副縣長陳善報今天在縣警局主持萬安41號全民防空演練協調會。記者何烱榮／攝影
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彰化縣副縣長陳善報今天在縣警局主持萬安41號全民防空演練協調會。記者何烱榮／攝影
彰化縣副縣長陳善報今天在縣警局主持萬安41號全民防空演練協調會。記者何烱榮／攝影
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四月初，臉書的社群網站瘋傳4月13日中午中部縣定步舉行萬安演習的消息，讓警方很困...
四月初，臉書的社群網站瘋傳4月13日中午中部縣定步舉行萬安演習的消息，讓警方很困擾，出面貼文澄清這是謠言。圖／報系資料照片
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萬安演習警察

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