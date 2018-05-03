豐原社宅裡的公共藝術 居民自己打造

2018-05-03 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



公共藝術品常為戶外、雕塑形式，已完工的台中市豐原安康社宅打造參與式公共藝術，由藝術家駐村，帶領居民創作展示牆、工具車等，把日常的園藝、木工或廚具融入，成為日常生活可用的藝術創作。

豐原安康社宅已完工，大里光正段預計今年底落成，太平育賢段109年完工，這三棟社宅依法提撥1%公共藝術預算，總額為1400萬元；台中市住宅處規劃參與式公共藝術，由「好辦社計」規劃推動。

台中市住宅處表示，多數公共藝術以雕塑品為主，由藝術家主導，與社區居民連結不深，這3處社宅的作品規劃由藝術家進駐，帶領居民共同創作；設置經費規定30%用於作品創作，70%為工作坊或居民參與。

規劃團隊邀找來台灣義築協會合作，在安康社宅規劃「物件之島」，由居民與藝術家共同打造4座收納工具的展示牆或工具車，把生活中常用的園藝、編織、木工與廚藝用品，陳列在其中，不僅是藝術創作，也可供應日常使用。

張佩綺說，還會邀居民找出值得紀念的物件，由藝術家繪製後，燒製成玻璃磚，擺在共同打造的物件上，把故事紀錄在藝術創作中。