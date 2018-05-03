親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

文金會咬耳朵…金正恩為何娶李雪主？ 唇語專家破解關鍵字

【投票】節能發電 官方民間十大「幹話」 你聽了不火？

蔡英文讚豐原社宅「跟我住的同一等級」

2018-05-03 14:58聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

總統蔡英文今下午參觀台中市首座完工入住的豐原安康社宅，她當選總統前曾在豐原承租「德川家康」社區大樓居住，蔡英文說，她以前在豐原住的屬於中上級住宅，今天走進安康社宅，跟她住的同一等級，覺得非常驚豔。

台中市長林佳龍規劃在8年興建1萬戶社宅，目前已規劃、興建5000多戶，首座完工的安康社宅位於豐原區，共有200戶，租金為市價8折，住戶已陸續進駐。

蔡英文總統今下午到安康社宅參觀，蔡英文說，她回到豐原很高興，以前在豐原住過一段時間，她住的不是豪宅，屬於中上級住宅，走進安康社宅一看，跟她住的那棟同一等級，社宅可以做到這種程度，讓她非常驚豔。

蔡英文說，她在選新北市長時提出社會住宅，當時很多人不清楚社宅的概念，近年來中央、地方共同努力，很多縣市都開始興辦；社會關心青年低薪、居住、少子化等問題，要根本照顧年輕人，就要滿足基本居住需求。

她強調，今年已陸續看過新北林口社宅、台北健康社宅與豐原安康社宅；內政部統計，台北市有處社宅有200多戶，兩年內有20個寶寶出生，出生率是近兩年平均值1.77倍。

林佳龍隨即插話「我們要打破這個記錄」，蔡英文說，給你兩年時間，期待安康社宅的生育率可打破紀錄，讓年輕人安心生小孩。

豐原安康社宅為前市長胡志強任內所規劃，建築師姜樂靜設計，林佳龍任內完成，社宅內引進中國附醫、伊甸基金會等資源，關懷社區居民健康，並提供弱勢住戶社福資源。

總統蔡英文（中）今參觀台中市豐原安康社宅，她捐書響應社區圖書室募書活動；安康社宅...
總統蔡英文（中）今參觀台中市豐原安康社宅，她捐書響應社區圖書室募書活動；安康社宅住戶已陸續搬進去，還引進中國附醫、伊甸基金會進駐，提供社宅與周邊民眾服務。記者洪敬浤／攝影
分享
總統蔡英文今參觀台中市豐原安康社宅，她曾在豐原短暫租屋，稱讚「社宅跟她住的大樓同...
總統蔡英文今參觀台中市豐原安康社宅，她曾在豐原短暫租屋，稱讚「社宅跟她住的大樓同一等級」。圖／台中市新聞局提供
分享

蔡英文林佳龍胡志強

相關新聞

西濱快大安段通車一月 居民怨問題一籮筐

2018-05-02 22:44

砸80萬鋪新路剛做好又要挖 居民怒斥「莊孝維」

2018-05-02 09:25

中市花博應變演練逼真 獲總統蔡英文肯定

2018-05-03 14:35

這個砲台像鐘罩 圍籬拆除後將盡窺全貌

2018-05-03 13:01

嘉義玉山郵局儲匯系統當機 顧客乾等1.5小時

2018-05-03 12:47

飯店競推餐宴 免費妝扮媽

2018-05-03 00:04

西濱大安段通車 民怨「吵得睡不著覺」

2018-05-03 00:00

千斤香菇丸買一送一 7日開賣

2018-05-02 23:54

HOT陣頭薪傳 17校周六匯演

2018-05-02 23:46

發展微創醫材、智慧輔具 中台灣組聯盟

2018-05-02 23:44

臺灣文學巡禮 小野周六開講

2018-05-02 23:42

台水技術拚南向 吸引印度來參觀

2018-05-02 23:40

琉璃蟻、害蟲「聯軍」 危害農園更劇

2018-05-02 23:37

南投防蟻災 國姓發藥劑提早開戰

2018-05-02 23:36

影城進駐南投意願高 看中縣議會舊址

2018-05-02 23:34

艱苦人討生活不易 彰化縣議員要求交通罰單少開

2018-05-02 20:51

可怕「蟻災」將再起 國姓公所廣發上萬份餌劑備戰

2018-05-02 18:57

台灣大道禁左轉解塞車無效？市民：惠中路塞飽塞滿

2018-05-02 17:12

「陶」出身障 他打造工藝夢工場 活出精彩

2018-05-02 14:25

喜事變衰事！中市銀質獎 志工還沒領獎就骨折送醫

2018-05-02 12:18

影／打造身障者夢工廠 許宗煥半身癱瘓活出精彩人生

2018-05-02 07:54
看更多

熱門文章

台南老屋旅店元老吹熄燈號 「佳佳西市場旅店」6月歇業

2018-05-02 18:24

千呼萬喚始出來 苗縣雙軌提升急重症醫療露曙光

2018-05-02 17:16

西濱快大安段通車一月 居民怨問題一籮筐

2018-05-02 22:44

大白天驚見「幽浮群」？清境遊客驚呼不斷忙拍照

2018-05-02 19:18

故宮南院BOT廠商樺舍商旅嘉義館 8月面臨關門

2018-05-02 17:27

新竹市小旅行 消波塊變魚鱗天梯爆紅

2018-05-02 18:22

小心！ 台南首座「野狗出沒」公路標示將在這

2018-05-02 23:28

背景不夠硬的先拆？ 墾管處拆墾丁里長違建

2018-05-02 19:45

金門第18家小7門市開幕 首日擠滿購物民眾

2018-05-02 20:33

童仲彥推「了不起！負責」polo衫 神秘數字大家不解

2018-05-03 10:09

下屆台南議員選情丕變 又有老將傳將放棄連任

2018-05-02 20:59

比照高速公路休息站？台東南迴公路建構「南迴休息區」

2018-05-02 18:55

曾因落石遷走麥當勞 基隆北寧路擋土牆竣工迎來超商

2018-05-03 12:36

東港鎮第一大里破萬人 學區國小附設公托將動工

2018-05-02 18:58

「中和租屋如地獄」 網友批狗屎垃圾是必備街景

2018-05-03 13:47

台灣大道禁左轉措施…塞車反向 惠中路塞爆

2018-05-03 00:07

艱苦人討生活不易 彰化縣議員要求交通罰單少開

2018-05-02 20:51

快見底了…澎湖水庫拉警報 花火節備戰

2018-05-02 23:51

重度急救責任醫院可以期待 但苗栗縣準備好了嗎？

2018-05-02 20:19

台灣大道禁左轉解塞車無效？市民：惠中路塞飽塞滿

2018-05-02 17:12

烏來環山路整治完成 信賢福山部落不再成孤島

2018-05-03 08:11

空拍機找到金山磺溪變乳白元凶 原來溫泉回收槽破底

2018-05-02 16:21

印尼僑領黃進益辭世 金大將組團赴海外參加告別式

2018-05-02 17:44

竹崎第一市場養蚊子！嘉縣議員建議活化成美食街

2018-05-02 21:01

影╱24小時足體養生會館進駐竹南 招待社區模範媽媽體驗

2018-05-02 21:23

苑裡西濱快「半套匝道」惹民怨 公路總局允諾改善

2018-05-03 09:37

可怕「蟻災」將再起 國姓公所廣發上萬份餌劑備戰

2018-05-02 18:57

影／吊著長的迷你西瓜正夯 熱銷「情人瓜」長這樣

2018-05-03 12:24

深澳電廠環評案9日再攻防 桃園、宜蘭都沒受邀出席

2018-05-03 00:01

影／路面落差大孩童屢摔跤 基市府促東岸商場速改

2018-05-03 11:18

影╱這間便利商店超歡樂 說故事活動場場秒殺

2018-05-02 15:40

只能喝水溝水 苗議員籲改善山區簡易自來水缺水窘境

2018-05-02 17:35

老屋新生範本／台南佳佳西市場旅店 6月熄燈

2018-05-03 00:00

南港機廠聯開解約案 市議會表決通過

2018-05-02 22:15

煮一頓飯跑200公里遠 飯店主廚的堅持

2018-05-03 09:36

桃市府廳舍不夠用 1員工平均僅擁2.39坪

2018-05-02 16:35

補助公寓設電梯 為何申請不踴躍？

2018-05-02 23:28

網路瘋傳泡麵驗出重金屬 南市衛局檢驗無偏高

2018-05-02 18:04

搶賞花商機 宜縣府將移植千株黃花風鈴木進南澳

2018-05-03 08:16

天熱蛇出沒 瑞芳里長親手抓眼鏡蛇

2018-05-02 20:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top